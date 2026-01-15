日本公明党携立宪民主党抗高市早苗

afp_tickers

2 分钟

（法新社东京15日电） 日本最大在野党立宪民主党今天和自民党过去长年联合执政伙伴公明党举行党魁会议，同意在接下来的众议院选举组成新党，希望集结中道力量对抗保守色彩强烈的日相高市早苗政府。

公明党去年10月与合作26年的自民党分手，退出与自民党共组的执政联盟，公明党这次的决策，也代表转而与自民党的最大对手合作。

日媒报导，高市昨天已经向执政党干部正式表态，计划在本月23日召集的通常国会开议初期，就解散众议院，目前正在朝「1月27日公告、2月8日投开票」的方向协调。

而立宪民主党代表（党主席）野田佳彦与公明党代表齐藤铁夫今天下午在国会召开会谈，同意为了接下来的众院选战组成新党。

报导指出，两党拟不解散，而是设想众议员退党之后，参加新党。双方目前正在协调把新党的党名命名为「中道改革」。双方近期将正式敲定党名。

另外，两党在众院选举方面的合作方案已浮现，在比例代表制中将让公明党候选人取得较前面的顺位，同时在小选区中公明党不提名候选人，转而支援立宪民主党候选人。这将对过去在众院选举中获得公明党支援的自民党候选人造成冲击。

自民党派系目前在众议院拥有199席次，与日本维新会合计233席，刚好为465席过半的233席，只要少一席就会跌破过半门槛。