日本暂停重启全球最大核电厂 反应炉处于稳定状态

afp_tickers

2 分钟

（法新社东京22日电） 营运单位今天表示，日本境内全球最大核能发电厂在重启程序启动仅数小时后已暂停相关作业，反应炉目前仍「处于稳定状态」。

位于新舄县的柏崎刈羽核电厂拥有7座反应炉，自2011年福岛核灾后停运至今。该厂6号反应炉在获得核能监管机构最终核准、且社会舆论分歧严重的情况下，于昨晚启动重启作业。

东京电力公司（TEPCO）发言人小林（Takashi Kobayashi）向法新社表示：「在反应炉启动程序期间，监控系统的警报响起，因此目前已暂停相关作业。」

他并说，反应炉「状态稳定，厂外未检测到任何放射性影响」；并指出，营运方「正在调查事故原因」，目前尚无法说明何时恢复运转。

此次重启原订于20日进行，但由于上周末发现与反应炉警报相关的技术问题而延后。东京电力公司表示，该问题已于18日排除。

柏崎刈羽核电厂以潜在发电容量计算为全球最大核电厂，不过此次仅重启7座反应炉之中的1座。

2011年，一场规模巨大的地震与海啸导致福岛第一核电厂3座反应炉发生炉心熔毁，日本随后全面停用核能发电，柏崎刈羽核电厂也因此停机。

然而，资源匮乏的日本如今希望重启核能，以降低对化石燃料的依赖、在2050年前实现碳中和目标，并满足人工智慧带动的能源需求成长。

柏崎刈羽核电厂是东京电力公司自2011年以来首座重启的核能机组。该公司同时负责营运目前正在除役中的福岛第一核电厂。