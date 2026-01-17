明尼苏达州抗议活动 美国法官限制联邦干员介入

（法新社华盛顿16日电） 在美国总统川普表明目前没有立即动用「暴乱法」（Insurrection Act）的必要后，一名美国法官今天裁决，限制联邦执法人员干预明尼苏达州和平抗议活动。

在这份长达83页的裁决中，美国联邦地区法官梅南德兹（Katherine Menendez）命令执法人员收敛其激烈行动，禁止拘留或逮捕和平示威者与驾驶人，并禁止对示威群众使用胡椒喷雾。

该命令要求国土安全部（DHS）在明尼阿波利斯（Minneapolis）当下进行的行动于72小时内符合裁决内容。此前一周内曾发生两起事件，联邦干员开枪射击，造成一人死亡、另一人受伤。

美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）报导，司法部正在调查民主党籍明尼苏达州州长华兹（Tim Walz）与明尼阿波利斯市市长佛雷（Jacob Frey），是否妨碍联邦执法人员执行公务。

法新社指出，这项举措可能加剧白宫与明尼苏达州民选官员之间的对峙。华兹和佛雷先前都公开呼吁，民众应以「和平方式」抗议联邦政府在明尼苏达州进行的移民扫荡与执法行动。

在本周白宫与明尼苏达州领导人之间的紧张关系升高之际，川普总统一度威胁要动用极端手段─援引「暴乱法」，允许他派遣军队来维持抗议活动的秩序。