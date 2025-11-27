普丁坚持乌克兰割让土地 否则继续战争

（法新社莫斯科27日电） 俄罗斯总统普丁今天表示，美国和乌克兰讨论的最新和平计画草案，可作为结束战争谈判的基础，但他坚持基辅应撤出乌东顿 内茨克等地，否则俄国将继续武力行动。

普丁（Vladimir Putin）在访问吉尔吉斯（Kyrgyzstan）时表示，如果乌军撤离他们目前所控制的土地，俄方就会停止战斗。若不撤离，俄国将以军事手段完成目标。

目前俄罗斯控制了约1/5的乌克兰领土。土地占领问题是和平进程中最大的争议焦点之一，基辅已表明绝不可能让出被占领的地区。

美国先前在尚未徵询乌克兰与欧洲盟友意见下，提出最初方案，内容包括基辅撤出乌东顿内茨克地区（Donetsk），而美国事实上会承认顿内茨克、克里米亚和卢甘斯克地区（Luhansk）为俄罗斯领土。

而在基辅与欧洲方面的批评下，美国随后缩减最初方案内容，但新版细节尚未公布。

本月23日，美国和乌克兰谈判代表在日内瓦就最新和平计画举行会谈。

普丁透露，美国谈判代表魏科夫（Steve Witkoff）预计下周将赴莫斯科，讨论修订后的协议。

普丁说，他已看过这个新方案，认为这可作为谈判起点。

他表示：「整体而言，我们同意这可以成为未来协议的基础。」据悉美方已将方案精简至约20项条文。

普丁今天谈话中重申，俄军已包围乌克兰东部顿内茨克地区的波克罗夫斯克（Pokrovsk）及米尔诺格拉德（Myrnograd）；这里是战事最激烈，也是莫斯科主力攻击目标之一。

普丁指出，俄方军事行动「几乎无法阻挡，因此外界已经无力回天」。

乌克兰总统办公室高层幕僚叶尔马克（Andriy Yermak）表示，美国陆军部长德里斯科（Dan Driscoll）本周稍后将造访基辅。（编译：纪锦玲）