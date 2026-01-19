智利南部野火延烧 至少18死5万人撤离

（法新社智利彭科18日电） 智利当局表示，南部失控的野火烧毁大片居住社区，至少造成18人丧生。

法新社报导，在强风与高温助长下，距离首都圣地牙哥（Santiago）约500公里的努布雷（Nuble）与比欧比欧（Biobio）地区，野火已经延烧两天，迫使5万人撤离家园。

灾后影像显示，市镇满目疮痍，仅剩焦黑的房屋与烧毁的卡车与汽车。

彭科市长维拉（Rodrigo Vera）指出，这场大火延烧下，多数罹难者都在彭科。

智利总统波里奇（Gabriel Boric）宣布，努布雷与比欧比欧地区进入紧急状态，动员军人投入救火；有近4000名消防员正在对抗南半球的高温野火。

波里奇在社群平台X上表示：「所有资源都已动员。」

波里奇稍早前往重灾区康塞普松（Concepcion）视察救灾进度。

他表示：「目前确认有18人死亡，但这个数字还会增加。」

国家防灾救灾局局长塞布瑞恩（Alicia Cebrian）说，撤离行动多数集中在比欧比欧地区的彭科及利尔昆（Lirquen）两个市镇，两镇人口合计约6万。

比欧比欧地区森林保护机构负责人克劳西（Esteban Krause）指出，根据今天的天气预报，将会持续高温和强风，这不利于消防人员灭火。（编译：纪锦玲）