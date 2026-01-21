智利极右政权将就职 独裁者辩护律师出任国防与人权部长

（法新社圣地牙哥20日电） 智利右派总统当选人卡斯特（Jose Antonio Kast）今天提名两名曾担任独裁者皮诺契特（Augusto Pinochet）律师的人士，于3月就职后分别出任国防部长与人权部长。

卡斯特将于3月11日宣誓就职，成为自皮诺契特下台以来智利首位极右派国家元首。皮诺契特当年的残暴统治，曾为这个南美国家留下难以抹灭的伤痕。 皮诺契特自1973年至1990年实行独裁统治，造成超过3200人死亡或失踪，另有数以万计的人遭到酷刑或监禁。

去年12月以压倒性优势赢得大选的卡斯特，本身便是皮诺契特的拥护者。他今天宣布内阁阵容，并称这是「应对艰困时期的强大团队」，其中包括68岁的巴罗士（Fernando Barros）出任国防部长，以及53岁的拉巴特（Fernando Rabat）担任司法暨人权部长。

两人皆曾是皮诺契特的律师团成员。

卡斯特是凭藉着反犯罪与反移民的情绪浪潮当选的。 民调显示，超过6成智利民众认为治安是国家面临的首要问题。尽管卡斯特在堕胎等诸多社会议题上的立场比大多数智利民众更为保守，他仍击败了左翼对手。

媒体调查揭露，卡斯特的父亲出生于德国，曾是希特勒纳粹党的成员，并在二战期间担任士兵。卡斯特坚称自己的父亲是被强制徵召的。