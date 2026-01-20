智利野火连烧3天 吞噬数座城镇

（法新社利尔昆19日电） 在南半球夏季气温炎热和强风助长下，智利南部野火延烧今天进入第3天，已造成20人丧生并摧毁数座城镇。官员表示，约有1000栋房屋被毁或受损。

大火于17日从首都圣地牙哥（Santiago）以南约500公里的努布雷（Nuble）和比欧比欧（Biobio）地区开始燃起，此后已烧毁相当于美国底特律市面积的区域。

智利总统波里奇（Gabriel Boric）今天表示，消防人员已成功控制部分火势，但其他火场火势仍然相当猛烈，且在与比欧比欧接壤的阿劳卡尼亚（Araucania）地区也爆发新的火灾。

努布雷和比欧比欧两个地区都已被宣布为灾区，当局得以部署士兵在荒凉的灾后现场巡逻，放眼望去尽是烧融的车辆、扭曲的金属及化为瓦砾的房屋。

小港口城镇利尔昆（Lirquen）是受灾特别严重的地区之一，居民瓦斯盖兹（Yagora Vasquez）告诉法新社：「情况太可怕了。我试着尽可能地把房子弄湿，但我看到火焰朝我的社区袭来。我抓住我的儿子，我哥哥把我的狗救出来，我们就逃命了。」

瓦斯盖兹告诉法新社，在目睹2010年那场在智利同一地区造成超过500人丧生的海啸所带来的毁灭后，她选择住在利尔昆一座远离大海的山丘上。但这一次，威胁却来自森林。

今天有超过3500名消防员正在努布雷和比欧比欧地区与大火搏斗。

近年来，野火已严重影响智利中南部地区，特别是在南半球最温暖干燥的1月和2月。