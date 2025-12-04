曾遭下令解散 美国和平研究所今以川普为名

（法新社华盛顿3日电） 刚果民主共和国与卢安达即将签署和平协议，美国国务院今天表示，美国和平研究所（USIP）已更名，以表彰总统川普。川普今年初才发布行政命令，寻求解散这个非营利组织。

国务院在社群媒体贴文表示：「今天上午，国务院将前和平研究所更名，以彰显我国史上最伟大的协议促成者。欢迎来到唐纳．J．川普和平研究所（Donald J. Trump Institute of Peace）。好戏还在后头。」

这则贴文还附上一张美国和平研究所建筑的照片，显示川普的全名被加到外墙上原有雕刻名称的上方。

川普今年2月才发布行政命令，寻求解散美国和平研究所。据媒体报导，美国和平研究所的负责人遭执法人员从总部带走，政府并解雇研究所几乎所有驻华盛顿的员工。

美国和平研究所由前总统雷根（Ronald Reagan）于1984年创立，获国会资助，是一个旨在预防及解决国际冲突的独立非营利组织。

在前几任总统任内，美国和平研究所的运作方式类似智库，聘用学者、研究人员及国际事务专家。

川普预计将于明天出席刚果民主共和国总统齐塞克迪（Felix Tshisekedi）与卢安达总统卡加米（Paul Kagame）的和平协议签署仪式。

川普毫不掩饰他自诩「和平缔造者」的看法，以及他想要赢得诺贝尔和平奖的渴望。