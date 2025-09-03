有望成为泰国新任总理 阿努廷背景总整理

（法新社曼谷3日电） 会吹萨克斯风、偶尔会开开飞机，还是营造业钜额财富的继承人，阿努廷这位一度遭禁从政的人物，现在可是呼声最高的下任泰国总理人选。

58岁的阿努廷（Anutin Charnvirakul）领导的泰自豪党（Bhumjaithai Party）今天获得国会最大党但却是反对派的人民党（People’s Party）支持，组阁看似稳操胜券，可望接替上周遭宪法法院解职的贝东塔（Paetongtarn Shinawatra）。

不过，贝东塔的为泰党（Pheu Thai Party）宣布将解散国会并重新选举，让阿努廷的总理之路充满变数。

贝东塔的父亲是前总理戴克辛（Thaksin Shinawatra）。这个在泰国政坛呼风唤雨20年的家族，如今正遭遇前所未有的挑战。

阿努廷则出身另一个政商王朝。他的父亲查瓦拉（Chavarat Charnvirakul）2008年曾在政治危机中出任代理总理，之后又当了3年内政部长。家族企业Sino-Thai Engineering拿下首都主要机场和国会大厦等重大政府工程。

阿努廷在美国纽约成为工业工程师，30岁出头进入泰国政坛，最初担任外交部顾问，接着一路出任过卫生部长、内政部长及副总理。

他曾在戴克辛当时名为泰爱泰（Thai Rak Thai）的政党任职，但这个政党2007年解散后，他也被禁从政5年。这段期间他学会开飞机，甚至组了一支小型机队，协助病患就医和器官运送。

阿努廷之后重返政坛，带领泰自豪党在2023年大选拿下党史最佳成绩，成为国会第3大党。泰自豪党宛如政坛变色龙，历来参与多个执政联盟，让阿努廷得以在近3位总理身边出任副手。

今年6月，柬埔寨前领导人洪森（Hun Sen）与时任总理贝东塔的边界争议通话内容外泄后，他宣布率泰自豪党退出执政联盟。

如今，贝东塔的政党正设法阻止他问鼎总理大位。