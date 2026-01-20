杜拜式Q饼风靡韩国 捐血中心靠它吸引人潮

（法新社首尔20日电） 在K-pop明星于社群媒体上推波助澜下，一款被称为「杜拜巧克力Q饼」的甜点在韩国迅速爆红，不仅引发民众清晨排队抢购，连捐血中心都拿它来吸引人潮。

这股风潮最初源于全球对「杜拜巧克力」的狂热，这是一种夹有开心果和卡达耶夫酥皮丝（kadaif）的巧克力棒；在K-pop韩星加持下，「杜拜巧克力Q饼」（Dujjonku）在韩国已成为一种爆红甜点。

根据韩国最大搜寻引擎Naver数据，过去3个月，这款甜点的网路搜寻量飙升了20多倍。

杜拜巧克力Q饼上个月在美食外送平台上的搜寻量更激增1500倍，甚至有开发者创建一份线上地图来追踪哪些店家仍有库存，而便利商店贩售的版本也不断销售一空。

即使在韩国严冬气温骤降的情况下，顾客们仍于清晨就在店家外面大排长龙。

28岁的上班族南秀妍（Nam Su-yeon，音译）告诉法新社：「即使一开始没什么兴趣，但一旦听说其他人都在吃，你就会开始好奇它到底有多好吃。」

长期以来一直为捐血者短缺而苦恼的韩国红十字会，甚至开始提供这种饼干来取代以往提供的含糖点心，结果造成清晨的捐血热潮，一些捐血中心的回报率达到了平时的两倍。

要制作这种饼干，咖啡店会融化棉花糖，与巧克力混合制成Q弹的外层，然后填入开心果奶油酱和酥皮丝，最后在顶部撒上可可粉。

这种Q饼的价格不算便宜，重量仅50克，目前平均售价就要6500韩元（约新台币140元）左右。

这股热潮部分是由K-pop明星带动，女团IVE成员张员瑛曾在Instagram上晒出嘴唇沾满可可粉的自拍照，掀起另一波「杜拜饼干唇」的潮流。

这股趋势似乎也正蔓延至中国，在社群平台小红书上，#dubaichocholate的标签浏览量已超过3.29亿次。

这股狂热也导致原物料价格飙涨，自1月中旬以来，1公斤带壳开心果的价格月增率已飙升了4倍。