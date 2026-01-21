格陵兰争议 欧盟领袖示警盟友内讧将助长敌对势力

（法新社法国史特拉斯堡21日电） 欧盟执行委员会主席范德赖恩今天警告，美国与欧洲因格陵兰问题产生的紧张情势恐助长西方对手。她还说，美国总统川普威胁对欧洲盟友加徵关税是「错误的」。

范德赖恩（Ursula von der Leyen）在史特拉斯堡（Strasbourg）对欧洲议会议员表示：「如果我们陷入盟友之间危险的恶性循环，这只会助长我们双方都坚决要排除在战略版图之外的对手势力。」

她说：「我们正处于十字路口。欧洲倾向对话与解决方案，但如有需要，我们已准备好以团结、紧急与决心回应。」

另外，美国财政部长贝森特（Scott Bessent）今天说，欧洲应避免「反射性的愤怒」，并应在瑞士达沃斯（Davos）与美国总统川普（Donald Trump）会面，听取他有关收购格陵兰的论点。

川普正前往瑞士滑雪胜地达沃斯，参加一年一度的世界经济论坛（World Economic Forum）。然而，他计划收购丹麦自治领地格陵兰，引发与欧洲的对峙，使这场论坛蒙上阴影。

贝森特在接受记者采访时说：「我要提醒大家：深呼吸。不要像我们见过的那样产生反射性的愤怒与怨恨。」

他说：「为什么不坐下来，等川普到了，再听听他的论点呢？」

川普强调，随着北极冰层融化，超级强权争夺战略优势，蕴藏丰富矿产的格陵兰对美国及北约在面对俄罗斯、中国时的威胁时至关重要。