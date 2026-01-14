格陵兰总理：现在谈格陵兰未来独立「不是时候」

（法新社努克14日电） 随着美国总统川普（Donald Trump）进一步威胁要拿下格陵兰，格陵兰总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）今天表示，现在讨论格陵兰未来独立「不是时候」，也不应拿自身自决权冒险。

尼尔森在接受格陵兰媒体访问时表示：「我认为现在讨论这件事不是时候。当另一个国家表示要拿下我们时，我们不应该拿我们的自决权当赌注。」

此番谈话发表于丹麦、格陵兰及美国官员即将在白宫举行一场重大会谈的数小时前。

尼尔森补充道：「这并不表示我们未来不会想要不一样的选择。但此时此刻，我们是（丹麦）王国的一部分，我们与王国站在一起。在当前严峻时刻，这一点尤其重要。」

丹麦外长及格陵兰外长预定今天稍晚与美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）及副总统范斯（JD Vance）会面。

尼尔森表示，他希望会谈结束后，「我们能与美国建立更正常且抱持尊重的对话」。

尼尔森昨天指出，若格陵兰必须选择要继续留在丹麦王国或成为美国的一部分，「我们选择丹麦」。

川普则回应：「那是他们的问题。」

川普并未排除以武力取得这个丹麦半自治领土的可能性，而丹麦与美国同属北大西洋公约组织（NATO）。

尼尔森在今天刊出的访问中说：「我们必须相信世界秩序的原则不会被践踏。」

「如果我们开始玩弄民主的基本原则，不仅格陵兰，全世界都会碰上严重问题。」

丹麦国防部长波尔森（Troels Lund Poulsen）今天则试图安抚美方对格陵兰安全的疑虑，他告诉法新社，丹麦正在强化格陵兰的军事部署，并正与盟国磋商「在北极地区提升北约部署」。