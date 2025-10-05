欧洲数十万民众上街挺巴 吁释放援助行动人士

afp_tickers

2 分钟

（法新社罗马4日电） 欧洲数十万民众今天上街游行力挺巴勒斯坦，呼吁立即终止加萨战争，并要求以色列释放试图运送物资至加萨走廊（Gaza Strip）的援助船队成员。

日前以色列武装士兵登上约40艘试图突破以国海军封锁、向加萨运送援助物资的「全球坚毅船队」（Global Sumud Flotilla）船只，逮捕400多名外籍挺巴人士，包括瑞典「环保少女」童贝里（Greta Thunberg）。以色列因此面临国际社会谴责。

罗马警方表示，约有25万人今天参加连续第4天的挺巴行动。

在西班牙，巴塞隆纳警方表示约有7万人走上街头，马德里当地政府也指出，约有9万2000人在首都参与挺巴游行。

爱尔兰首都都柏林也有数千人在市中心游行，主办单位称这场行动旨在纪念加萨走廊「过去2年遭受的种族灭绝」。

针对加萨议题，爱尔兰和西班牙一向是最猛烈批判以色列军事行动的其中几个欧洲国家。

法国巴黎也有约1万人上街参加挺巴勒斯坦集会。「全球坚毅船队」法国代表团发言人柯隆（Helene Coron）向民众表示：「我们绝不会停下脚步。这一支船队虽未抵达加萨，但我们将持续派出新船只，直到巴勒斯坦和加萨获得自由为止。」

在义大利，总理梅洛尼（Giorgia Meloni）领导的极右派政府对加萨走廊受围困一事未采取实际支援行动，因此受到外界批评。