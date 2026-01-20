欧洲议会同意暂缓批准与美贸易协议

afp_tickers

2 分钟

（法新社史特拉斯堡20日电） 欧洲议会主要党团今天表示，美国总统川普（Donald Trump）因欲取丹麦自治领地格陵兰扬言对欧洲数国加徵关税后，欧洲议会议员已同意暂缓批准一项与美国的重要贸易协议。

欧洲议会（European Parliament）发出这项警告之际，欧洲联盟（EU）正在考虑若川普对华府这些长期盟友采取行动，该如何强力反击。

欧洲议会原订数周内针对是否依据协议取消美国工业产品关税进行表决。

据报导，暂缓批准并未使欧美贸易协议破局。欧洲历经数月密集磋商后于去年7月与川普达成该协议；华府一度对欧盟输美商品加徵15%关税。

暂缓批准协议无疑对白宫释出强烈不满讯号，欧洲议会议员认为这将使美国企业感到不安。

欧洲议会中间派「复兴欧洲」（Renew Europe）党团主席海耶（Valerie Hayer）告诉记者向：「这是威力极强的杠杆工具，我认为美企不愿意放弃欧洲市场。」

欧盟领袖预计22日晚间在布鲁塞尔召开紧急会议，商议美国对格陵兰造成的威胁。

若川普不让步，欧盟正考虑采取多项方案回应，包括搁置去年与美国达成的贸易协议，以及对价值930亿欧元的美国进口商品祭出报复性关税。