欧盟强化东翼防线 打造「无人机长城」列优先任务

afp_tickers

3 分钟

（法新社赫尔辛基26日电） 由于近期一连串侵犯欧洲联盟（EU）领空事件引发忧虑，欧盟防务首长今天与多个东部成员国举行会谈，表示欧洲需向乌克兰学习，迅速建立一道「长城」以防御无人机入侵。

约10个欧盟国家的国防部长同意，将这项「无人机长城」计画列为欧盟优先任务。这次会议由欧盟防务事务专员库比柳斯（Andrius Kubilius）召集。

丹麦最近因无人机侵入领空迫使机场关闭，让这类威胁受到关注，丹麦也参与了本次会议。

库比柳斯受访表示：「我们要迅速行动。我们需吸取乌克兰的经验教训，与乌克兰一同建立无人机长城。」

乌克兰已经发展出一系列更廉价手段，用于探测并击落俄罗斯无人机群，今天也参与会议，并表示希望加入这项计画。

乌克兰国防部长什米哈尔（Denys Shmygal）在社交媒体指出：「这道无人机长城将为欧洲打造一个全新的防御生态系统，乌克兰已准备好成为其中一员。」

库比柳斯也说，希望看到乌克兰成为建设这道防线的「真正伙伴」，并视为将基辅融入欧洲防务建设的另一种方式。

库比柳斯表示：「当战争爆发，乌克兰在非常短的时间内建立一套声学感测器系统…所以我认为，我们也能在不需长期延迟的情况下做到。」

这位前立陶宛总理指出，目前尚无确切成本概念，但预估需要「数十亿欧元，而不是上千亿欧元」。

库比柳斯稍早在赫尔辛基记者会指出，与会者已「同意从概念迈向具体行动」。

他表示，各国防长支持一个加强欧盟东翼防线的广泛计画，首要任务是打造具备「先进侦测、追踪与拦截能力」的无人机长城。

他对记者说：「我们领空反覆遭侵犯，这是不可接受的…这些讯息很清楚，俄罗斯正在测试欧盟与北约。我们的回应必须坚定、团结且立即。」（编译：徐睿承）