瑞士将于九月就养老金改革和生物多样性进行投票

瑞士公民将于9月22日就职业养老金计划改革和生物多样性倡议进行投票。 KEYSTONE

瑞士联邦委员会5月15日宣布，瑞士公民将于9月22日就职业养老金计划改革和生物多样性动议进行投票。

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左翼政党和工会于2023年3月底发起了公民复决，反对针对瑞士养老金系统中第二支柱的改革，该复决收集了超过14.1万个签名，是发起公投所需签名数量的将近三倍。

之前的改革规定，将养老金转换率从6.8%降低至6%，其理由是预期寿命的延长。职业养老金计划中，在职期间缴纳的累积资金是固定的，由于转换率下调，退休后每年领到的退休金就会相应减少。

根据改革，一半的参保人员将在15年的过渡期内享受养老金补偿。第二支柱的准入门槛将降低，10万人将因此获得新的或更好的养老保障，其中主要是兼职人员和女性。

但发起复决的人认为，这项改革对兼职人员和女性仍是不利的。根据他们的说法，大多数人的养老金将被削减。他们认为，右翼政党已经承诺过会解决低养老金问题，特别是妇女的养老金问题。

生物多样性

瑞士还将就生物多样性动议进行投票。该提案呼吁为自然提供充足的资源和空间。提案还希望在瑞士宪法中明确，要更好地保护自然景观和瑞士建筑遗产。

政府就此问题提出了反提案。如果反建议在议会获得通过，发起生物多样性动议的人士将同意撤回自己的提案。国民院通过了这一反提案，但删除了其中的某些内容。

然而，联邦院议员议员认为，反提案还是太过激进了，这会产生重大后果，特别是在农业、旅游业和能源生产方面。联邦院最终投票否决了联邦委员会的反建议。