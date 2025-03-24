世界冰河日：瑞士吹響冰河保衛戰的號角

瑞士冰川監測網(GLAMOS)是全球歷史最悠久的冰川測量機構之一。圖中，該機構的工作人員正在對伯斯冰川(Persgletscher)進行測量。 Keystone / Mayk Wendt

自21世紀以來，從阿爾卑斯山到紐西蘭，世界各地的冰川正以日益加速的勢頭消融。同時，在全球冰川監測議題上，瑞士正扮演著至關重要的角色。此外，今年3月21日迎來首個「世界冰川日」。藉此契機，人們將對冰川作為淡水資源的重要性進行深刻的探討與反思。

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Luigi Jorio

我通过报道、文章、采访和深度分析的方式报道气候变化和能源问题。我关注全球变暖对日常生活的影响，以及实现零排放的解决方案。 我热爱旅行与探索，曾学习生物学及其他自然科学。从事新闻行业已有20多年，现任瑞士资讯记者。

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針對冰川融化這一全球現象，蘇黎世大學冰川學家兼世界冰川監測服務處(WGMS)的負責人米夏爾·贊普(Michael Zemp)發出警示：「毫不誇張地說，地球上每年消失的冰量大到令人細思極恐。」

在世界冰川日到來之際，世界冰川監測服務處公佈了最新的估算數據。根據該機構估計，全球冰川在2024年損失的冰量高達4,500億噸。

事實上，2024年並不是最糟糕的一年。與去年相比，冰川融解在2023年表現得更為惡劣。儘管如此，2024年仍成為了自1975 年以來冰川流失最為慘重的第四年。無獨有偶，全球所有地區的冰川面積均於同年呈現了持續三年之久的下降趨勢。據贊普表示，在過去的50年裡，世界各地的冰川總損失量等同於一塊厚達25公尺、面積足以覆蓋整個德國的巨型冰塊。

1975年至2024年全球冰川質量變化估值(以10億噸為單位)以及這些變化對海平面上升的影響。 SWI swissinfo.ch

冰川融解對地球供水產生威脅

冰川為地球上20多億人口提供了淡水資源。在塑造自然景觀的同時，冰川也為瑞士或玻利維亞等多山國家文化特徵的形成做出了貢獻。對科學界而言，冰川則被視為氣候演變議題十分寶貴的資料來源。

一方面，全球暖化導致的冰川消退正對世界各國下游地區的供水產生威脅，而在亞洲和拉丁美洲，這種威脅尤其迫切。同時，冰川的流失也為農業生產和水力發電帶來了負面影響；另一方面，冰川融解不僅會增加山崩和洪水的風險，也將導致海平面的上升，引發嚴重後果。

作為「2025年國際冰川保護年」(International Year of Glaciers’ Preservation 2025)的重點活動之一，「世界冰川日」以提升公眾意識為宗旨，呼籲人們對冰川的重要作用建立起深刻的認知。值得一提的是，由聯合國發起的「2025年國際冰川保護年」是一項全球性的協調計劃，旨在透過推動具體的保護行動來阻止冰川融解在世界範圍內的蔓延。

此外，「世界冰川日」也針對全球冰川監測系統制定了擴展目標。憑藉其悠久的冰川學研究傳統，瑞士得以在冰川監測這一領域中躋身世界前列。不論是在水資源資源的管理問題上，還是在預測海平面上升造成的影響方面，冰川監測均發揮了至關重要的作用。

2025年國際冰河保護年 聯合國大會宣布2025年為「國際冰川保護年」。這項國際行動得到了75個國際組織和35個國家的支持，而聯合國教科文組織和世界氣象組織則是主要的協調機構。世界氣象組織於今年1月21日在日內瓦總部舉辦了啟動儀式，而聯合國教科文組織將於3月20日至21日在巴黎總部舉辦首個「世界冰川日」慶祝活動，並將發布以冰川為主題的《世界水發展報告》，提供關於冰川消失的最新數據以及為保護冰川所採取的措施。 冰川為全球超過一半的人口提供淡水資源。隨著冰川消退，下游地區的水資源供應和水質正在發生變化，對水生生態系統以及農業和水力發電等產業產生影響。因此，「2025年國際冰川保護年」將動員各國政府、科研機構、私部門組織和民間社會，緊急減少溫室氣體排放並實施有效的調適策略。」 2025年國際冰川保護年」重點關注的領域包括：擴展全球冰川監測系統，加強數據收集與分析，開發冰川相關災害的預警系統，促進依賴冰川地區的水資源可持續管理，保護與冰川環境相關的文化遺產和傳統知識以及鼓勵青年參與冰川保護與氣候行動。 (資料來源：聯合國教科文組織)

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全球最冷地區的冰河亦難逃消融命運

由世界冰川監測服務處主導進行並於今年2月公開發表的一項研究指出，在2000年至2023年期間，除了格陵蘭島和南極洲的大陸冰川之外，全球冰川共損失了5%以上的質量，而發生在這一周期內的冰川融解則直接導致海平面上升了近2厘米。

其中，瑞士和歐洲阿爾卑斯山地區的冰川遭受的打擊最為嚴重。自2000年以來，這些地區的冰川損失的質量高達39%。此外，高加索地區、亞洲北部和美國的冰河流失也十分慘重。更令人不安的是，連極地地區的冰川也未能逃脫融解的命運。

對此，米夏爾·贊普作出預測：「按照目前的融解速度，許多地區的『永恆冰川』將於本世紀內不復存在。」而在阿爾卑斯山地區，90%以上的冰川也有可能在2100年到來之前消失殆盡。

全球冰川的消融 Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

瑞士冰河兩年內消融10% 瑞士的冰川正以驚人的速度融化。在2022至2023年間，該國冰川的總體積減少了10%，等同於1960年至1990年間損失的冰量。研究人員發現，在經歷了兩年炎熱的夏季和降雪匱乏之後，冰川的流失呈現出災難性的趨勢。光是2022年，瑞士的冰量就史無前例地減少了6%，而這一結果則是自1960年以來最嚴重的損失。 2023年是有紀錄以來最熱的夏天。這一年，瑞士的冰量損失高達4%，有些冰川厚度更是減少了3公尺之多。根據美聯社報道，瑞士境內已消失的小冰川多達1000處。瑞士冰凍圈觀測委員會在新聞稿中指出：「連續兩年的極端天氣導致冰舌崩塌，許多較小的冰川也因此消失。冰川融化也進一步影響了科學研究的進展。」 在不斷上升的全球氣溫面前，大型冰川也未能倖免。例如，被聯合國教科文組織列為世界遺產的阿萊奇冰川很可能在一代人的時間內從地球上消失。據《衛報》報道，2023年8月，攝氏零度等溫線已飛升至5,289公尺。 (資料來源：世界經濟論壇)

保護冰川的唯一方案

覆蓋冰面的防護篷布和人工造雪工程可在局部範圍內減緩冰川的融解。這類保護措施已被採納，用來保護瑞士的莫爾特拉奇冰川(Morteratschgletscher)。然而，這些幹預手段不僅耗資巨大，而且效果有限。

對此，贊普表示：「保護冰川的唯一方法就是減少溫室氣體的排放。」

儘管如此，冰川對氣候暖化的反應卻表現出一定的滯後性。贊普解釋道，即使將溫室氣體排放即刻歸零，截至2050年，我們仍將額外損失10%到20%的冰川。

然而，我們的行動卻將決定全球冰川在本世紀下半葉的命運。換句話說， 2100年的冰川狀況將在很大程度上取決於溫室氣體排放的軌跡以及地球持續變暖的程度。對此，贊普強調：「人類每避免十分之一度的升溫就能拯救一部分冰川。」

>>冰川在融解的過程中會向環境釋放出有利於新藥開發的微生物。一個研究團隊首次在瑞士的冰川中尋找這類微生物。

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瑞士冰川監測：130多年的悠久傳統

在蘇黎世召開的地質大會上，國際冰河委員會(CIG)正式成立。1894年，在該委員會登上歷史舞台的同時，瑞士在全球範圍內的冰川資訊收集工作也正式拉開了帷幕。針對這段歷史，贊普做出了補充：事實上，當時的瑞士已經擁有了一個全國性的冰川測量網絡。藉著地質大會提供的契機，人們決定建立一個類似的國際測量網絡。國際冰川委員會便應運而生。

該委員會不僅推進了全世界冰川學家之間的合作，也在打造國際研究網絡方面做出了貢獻。起初，委員會的工作僅限於資訊的收集和資料的出版。直到近一個世紀後，作為一個組織更為嚴密、運作更為集中的國際性機構，世界冰河監測服務處終於得以問世。

世界冰川監測服務處將總部設在了蘇黎世大學。自1986年以來，該機構始終在對一組樣本冰川的質量和體積變化數據進行匯集。在長達30多年的時間裡，研究人員持續不斷地對這些樣本冰川進行測量，而這些被選中的冰川則分別反映了地球上不同的地理區域和氣候條件。

該監測機構同時也對另一組冰川的相關資訊進行了收集。經過合計，研究人員一共對全世界130多處冰川的演變狀況進行了觀察。這些被觀察的冰川分佈於約30個國家之中，而其中約有20處位於瑞士境內。

如何測量冰川？

為了實現冰川的監測，研究人員需要對水文年期間冰川表面的積雪量以及融解的冰量進行測量。根據國際慣例，一個水文年周期始於一年中的10月1日，結束於隔年的9月30日。

研究人員將刻度棒插入冰川內，從而測量出積雪量與融冰量(又稱消融量)之間的差值。這項差值被稱為質量平衡，用於推導出冰川的演變。當消融量大於積雪量時(譬如在遭遇了極端炎熱的夏季之後)，質量平衡指標就會表現為負值，而冰川消退的現像也會就此出現。

弗里堡大學地球科學系的恩里科·馬蒂亞(Enrico Mattea)解釋道，這種測量方法的優點在於可就冰川內部發生的變化方面提供詳盡且直接的信息。這位研究人員指出：「許多在世界範圍內被採用的冰川監測技術都是在瑞士被開發出來的。這不得不歸功於瑞士便利的冰川交通。」

事實上，上文所描述的實地測量是一種最古老，也是最簡單的測量方法。然而，儘管全球的冰川總數超過了275,000處，這類實地測量卻也僅適用於佔比不到1%的冰川。

瑞士的冰川學家馬蒂亞斯·胡斯(Matthias Huss)正使用刻度棒對羅納冰川(Rhonegletscher)的厚度變化進行測量。圖片攝於2023年6月16日。 Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

此外，研究人員也可利用現代遙感系統所獲得的數據來補充冰川上的實地分析。一方面，衛星、飛機以及最新的無人機均可拍攝生成冰川的三維影像；另一方面，從太空發送的雷達訊號和雷射光束也可幫助人們觀測到地球表面乃至冰川厚度的變化。

米夏爾·贊普表示：「自2000年以來，我們已經能夠對地球上所有地區大小各異的冰川進行測量。」

>>以下影片闡述了冰河監測幾大主要手段的優點和限制(從00:40分開始) ：

外部内容

新的樣本冰川

一項由世界冰川監測服務處主導完成的最新研究引發了關注。這項以2000年至2023年間的冰川演變為主題的研究成功地將實地與衛星觀測在不同模式下產生的結果進行了整合，而這一突破則得益於對每種模式自身優勢的利用。贊普表示，這種監測手段不僅為人們在探討區域走向及冰川年度波動等問題時提供了新的視角，還有助於改善人們在未來對冰川融解或海平面上升作出的預測。

在恩里科·馬蒂亞看來，我們有必要對全球數十家研究機構的測量工作進行協調。唯有如此，各類冰川的勘察結果才會具備同質性。該專家同時表示，我們還需盡快確立新的樣本冰川，因為部分傳統冰川正受到全球暖化的影響而逐漸消失。以卡雷瑟冰川(Careser-Gletscher)為例，截至2042年，這座位於義大利境內的冰川將幾乎完全從地球上消失。

米夏爾·贊普強調，保護冰川意味著採取具體即時的行動來減少溫室氣體的排放，而這一全球性的任務在他看來已刻不容緩。這位專家因此由衷希望，作為聯合國確認的國際冰川年，2025年能夠成為一個重要的轉折點：「試想一下，如果人類可以在今年實現逆風翻盤，為全球冰川保護事業開啟新的篇章，那將是一件多麼大快人心的事情！」

(編輯：Gabe Bullard和Veronica De Vore，編譯自義大利文：Aikens Jun，繁體校對：盧品妤)