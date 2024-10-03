瑞士调研显示，大多数居民希望新建核电站

新调研显示，大多数瑞士居民赞成建设新的核电站。Keystone-SDA Keystone-SDA

瑞士政府计划撤销禁止建设新核电站的法令，而半数以上的瑞士居民支持这个计划。

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据德语纸媒《周日报》(SonntagsZeitung)报道，由《20分钟》报(20 Minuten)与Tamedia传媒集团委托进行的新调研做出了上述发现。2017年，58%的瑞士选民投票支持不再新建核电站的禁令，而在今年8月底，联邦委员会提出撤销该禁令的计划，重启关于核电站的辩论。

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在9月19-22日进行的此次调研中，43%的受访者表示反对新建核电站，4%未表达明确意见。而在9月6-10日的一次调研中，51%的受访者反对新建核电站，最新的调研结果可谓一次翻转。

最新调研表明支持与否存在性别差异：只有44%的女性对此表示支持，男性当中的支持率却高达63%。

除了性别分歧，上周日发表的调研结果还显示出核能问题上常见的左右翼分歧。绿党(GPS/PES)以81%的高比例反对撤销新建核电站禁令，社会民主党(SP/PS)的反对率是73%，自由绿党(GLP/PVL)为59%。

政治分歧

中间党(Die Mitte/Le Centre)支持者则倒向支持阵营，支持率为52%。该党主席格哈德·普菲斯特(Gerhard Pfister)此前曾批评联邦委员会的决定。瑞士政府似乎不愿意接受2017年的公民复决。

瑞士人民党(SVP/UDC)以82%的压倒性多数支持撤销禁令，而自由民主党(FDP/ PLR)选民的支持率也高达77%。

此次在线调研由Leewas研究所受《20分钟》报与Tamedia传媒集团委托于2024年9月19-22日进行。来自瑞士德语区、法语区及提契诺州的大约19’552人参加了调研，调查误差幅度为±1.7个百分点。