阿塞拜疆國營能源公司令瑞士爭議纏身
阿塞拜疆国家石油公司(Socar)是该国财政资金的重要来源。该公司还高度依赖其在瑞士的业务发展。然而，这家公司在瑞士未能躲过外界的密切关注。
阅读本文简体字版本请 点击这里
相关内容
通訊訂閱
作為另一個主辦聯合國氣候大會(COP29)的石油國家，地處中亞的阿塞拜疆肩負著重任，要在氣候融資和碳市場透明度等關鍵議題上推動國際共識。作為該國經濟支柱的國有石油和天然氣公司，Socar已在瑞士建立了穩固的商業基礎，但其營運活動卻頗具爭議。
在瑞士境內，約有200家Socar加油站，其綠、紅、藍三色標識早已為瑞士司機所熟悉。當一些司機在加油站的Migrolino商店順便購買日用品時，還會用上連鎖零售商Migros的會員卡，因為Migros與阿塞拜疆國家石油公司簽訂了特許經營協議。
不過，阿塞拜疆公司Socar在籌備今年的全球氣候大會的過程中發揮了核心作用。 COP29大會主席是阿塞拜疆生態與自然資源部長穆赫塔爾·巴巴耶夫(Mukhtar Babayev)，他曾任職於Socar。阿塞拜疆國家元首伊利哈姆·阿利耶夫(Ilham Aliyev)在2003年接替已故父親成為國家領導人之前，曾擔任Socar的副總裁。
「阿塞拜疆就是Socar，Socar就是阿塞拜疆，」曾任巴庫國立大學歷史學教授的阿爾泰·戈尤紹夫(Altay Goyushov)近期在日內瓦接受瑞士資訊swissinfo.ch採訪時表示。儘管阿塞拜疆的石油和天然氣產量僅佔全球總量的1%，但化石燃料卻佔該國出口總額的90%和政府財政收入的64%。
阿塞拜疆利用Socar公司推動戰區“綠色發展”
在巴庫宣布主辦COP29的幾週後，Socar公司宣布成立綠色能源子公司，批評者認為此舉只是“做姿態”，實際影響有限。根據世界基準聯盟(World Benchmarking Alliance)2023年發布的排名，Socar在99家石油和天然氣企業的氣候表現榜單中排在第91位。
今年早些時候，阿塞拜疆政府組織了一次外國記者媒體考察團，前往納戈爾諾-卡拉巴赫地區(Nagorno-Karabakh)，展示其在長期與亞美尼亞戰爭中佔領的領土上開展「綠色」重建的成果。阿塞拜疆向聯合國提交的國家氣候計劃指出，為了“振興這片解放地區”，阿塞拜疆計劃實施包括“綠色能源區”、“綠色農業”、“綠色交通”、“智慧城市”、“智慧村莊”和植樹造林在內的一系列項目。
相关内容
第29届联合国气候变化大会：谁应为最贫穷国家的气候危机买单？
在納戈爾諾-卡拉巴赫的軍事行動於2023年12月結束，該地區的亞美尼亞人(英)從此消失，而在被驅離前，亞美尼亞人一直佔該地區人口的大多數。
非政府組織Urgewald和Bankwatch Network聲稱，Socar在軍事行動中“助紂為虐”，法律專家直指相關行為涉嫌“戰爭罪”(英)。 Socar也透過社群媒體發文為政府的民族主義宣傳「搖旗吶喊」。
過去一年中，亞塞拜然政府也嚴厲打壓異議人士，對記者、民間團體成員和任何批評政府的人隨意判刑。無國界記者組織(Reporters Without Borders)的新聞自由指數顯示，阿塞拜疆在全球180個國家中排名第167位，接近墊底。
阿塞拜疆教授戈尤紹夫在談到Socar在政府鎮壓行動中的作用時說：「它是政府的頂樑柱，正是因為有Socar的強大支持，這些事情才會發生。」戈尤紹夫如今在巴黎政治學院任教，他在離開阿塞拜疆前曾被政府指控為叛國者，但他對此予以否認。
Migros和瑞士政府陷入風波
在納戈爾諾-卡拉巴赫發生鎮壓行動，以及歐洲議會和亞美尼亞指責阿塞拜疆實施“種族清洗”的背景下，瑞士零售商Migros因其子公司Migrolino與阿塞拜疆國有能源公司Socar的合作而面臨越來越大的壓力。Socar在2012年收購了Esso公司在瑞士的加油站。
瑞士的民間團體，包括瑞士亞美尼亞人協會(Swiss-Armenian Association)和基督教團結國際(Christian Solidarity International)，都譴責這筆商業交易。
2023年，部分瑞士議員也對此表示憤慨，並致信瑞士外長伊格納西奧·卡西斯(Ignazio Cassis)表示抗議。根據《一瞥報》(Blick)報道，信中寫道「瑞士必須停止資助軍事攻擊和種族清洗」。
瑞士外交部發言人表示，瑞士「希望在瑞士經營的公司在其商業活動中尊重人權」。
相关内容
联合国第29届气候变化大会：全球减排压力大，瑞士能否迎难而上？
Migros發言人艾斯特‧海因(Estelle Hain)在回覆瑞士資訊的電子郵件中表示：「Migrolino AG和Migros與亞塞拜然並無直接聯繫。不過，Migrolino AG依據瑞士法律，與Socar瑞士能源公司( Socar Energy Switzerland)簽訂了長期合約。 」
2015年被迫流亡到瑞士的阿塞拜疆政府批評人士埃明·胡賽努烏(Emin Huseynov)則認為，各國政府本有機會在聯合國氣候大會之前向巴庫施壓，但卻沒有這樣做，而是選擇與阿塞拜疆合作，為其提供發展合作資金。
位於日內瓦的Socar貿易辦事處捲入可疑資金網絡
Socar的能源貿易辦事處位於日內瓦，站在瑞士城市河畔，可清楚看見其標誌性的屋頂標誌。瑪麗亞姆·阿爾瑪薩德(Mariam Almaszade)近期被《時報》(Le Temps)評為影響瑞士法語區的百大人物之一，她自2018年以來一直擔任該辦事處負責人，負責阿塞拜疆石油的銷售和第三方石油產品貿易。據Socar貿易公司稱，在加入Socar之前，阿爾瑪薩德曾在日內瓦和巴庫的多個非政府組織工作，其中包括紅十字會與紅新月會國際聯合會和聯合國難民署。
Socar貿易公司近年來引起了媒體和政府當局的關注。瑞士非政府組織「公眾之眼」(Public Eye)和其他組織對2017年馬耳他一個電廠建設項目交易的調查顯示，價值數百萬美元的“可疑”款項支付給了一家註冊在迪拜的公司-17 Black。 Socar貿易公司在這項名為「Eurogas」的專案交易中持有標的資產33%的股份。
“達芙妮計畫”(Daphne Project)的記者聯合調查發現，Socar貿易公司與馬耳他商人約爾根·費內克(Yorgen Fenech)有業務關聯。費內克因涉嫌參與謀殺馬耳他記者達芙妮·卡魯安娜·加利齊亞(Daphne Caruana Galizia)而目前正在服刑。這位記者在調查洗錢活動時收到了來自Eurogas財團的機密郵件。
馬耳他當局調查發現，一名阿塞拜疆人透過一家空殼公司向費內克的離岸公司轉賬，而費內克的帳戶隨後向兩名馬耳他高官的帳戶匯款。這兩名官員最後被迫辭去馬耳他政府內閣職務。
馬耳他的Eurogas計畫將加工Socar供應的液化天然氣，該計畫由一名正式受聘擔任Socar貿易公司顧問的英國裔阿塞拜疆人從日內瓦進行監督。這位顧問此前曾與費內克在黑山的一個風電項目中合作過。
此外，《日內瓦論壇報》(Tribune de Genève)發現，阿爾瑪薩德在日內瓦一家商品貿易公司工作期間，管理該公司阿塞拜疆籍創始人和商人的帳戶，而在此期間，她是在維爾京群島註冊的Crowbar控股公司的唯一董事。據悉，這家由阿塞拜疆商人持有的控股公司向費內奇的公司17 Black轉帳了230萬美元。
阿爾瑪薩德先前一直否認知曉向費內奇公司轉帳一事，也未就此事作出公開回應。
截至目前，馬耳他檢方尚未公佈對17 Black公司的調查結論。
(編輯：Veronica DeVore/gw，編譯自英文：中文編輯部/xy，繁體校對：盧品妤)
*出於安全考慮，本文作者身份未公開
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。