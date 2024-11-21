阿塞拜疆国有能源公司令瑞士争议缠身

乌里州的一家Socar加油站，摄于2022年3月。 Keystone / Urs Flueeler

阿塞拜疆國家石油公司(Socar)是該國財政資金的重要來源。該公司還高度依賴其在瑞士的業務發展。然而，這家公司在瑞士未能躲過外界的密切關注。

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作为又一个主办联合国气候大会(COP29)的石油国家，地处中亚的阿塞拜疆肩负着重任，要在气候融资和碳市场透明度等关键议题上推动国际共识。作为该国经济支柱的国有石油和天然气公司，Socar已在瑞士建立了稳固的商业基础，但其经营活动却颇具争议。

在瑞士境内，大约有200家Socar加油站，其绿、红、蓝三色标识早已为瑞士司机所熟悉。一些司机在加油站的Migrolino商店顺便购买日用品时，还会用上连锁零售商Migros的会员卡，因为Migros与阿塞拜疆国家石油公司签订了特许经营协议。



不过，阿塞拜疆公司Socar在筹备今年的全球气候大会的过程中发挥了核心作用。COP29大会主席是阿塞拜疆生态与自然资源部部长穆赫塔尔·巴巴耶夫(Mukhtar Babayev)，他曾任职于Socar。阿塞拜疆国家元首伊利哈姆·阿利耶夫(Ilham Aliyev)在2003年接替已故父亲成为国家领导人之前，曾担任Socar的副总裁。



“阿塞拜疆就是Socar，Socar就是阿塞拜疆，”曾任巴库国立大学历史学教授的阿尔泰·戈尤绍夫(Altay Goyushov)近期在日内瓦接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示。尽管阿塞拜疆的石油和天然气产量仅占全球总量的1%，但化石燃料却占该国出口总额的90%和政府财政收入的64%。



阿塞拜疆90%的出口和64%的政府收入来自化石燃料。 Keystone-SDA

阿塞拜疆利用Socar公司推动战区“绿色发展”

在巴库宣布主办COP29的几周后，Socar公司宣布成立绿色能源子公司，批评者认为此举只是“做姿态”，实际影响有限。据世界基准联盟(World Benchmarking Alliance)2023年发布的排名，Socar在99家石油和天然气企业的气候表现榜单中排在第91位。



今年早些时候，阿塞拜疆政府组织了一次外国记者媒体考察团，前往纳戈尔诺-卡拉巴赫地区(Nagorno-Karabakh)，展示其在长期与亚美尼亚战争中占领的领土上开展“绿色”重建的成果。阿塞拜疆向联合国提交的国家气候计划指出，为了“振兴这片解放地区”，阿塞拜疆计划实施包括“绿色能源区”、“绿色农业”、“绿色交通”、“智慧城市”、“智慧村庄”和植树造林在内的一系列项目。

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在纳戈尔诺-卡拉巴赫的军事行动于2023年12月结束，该地区的亚美尼亚人(英)从此消失，而在被驱离前，亚美尼亚人一直占该地区人口的大多数。



非政府组织Urgewald和Bankwatch Network声称，Socar在军事行动中“助纣为虐”，法律专家直指相关行为涉嫌“战争罪”(英)。Socar还通过社交媒体发帖为政府的民族主义宣传“摇旗呐喊”。



过去一年中，阿塞拜疆政府还严厉打压异议人士，对记者、民间团体成员和任何批评政府的人随意判刑。无国界记者组织(Reporters Without Borders)的新闻自由指数显示，阿塞拜疆在全球180个国家中排名第167位，接近垫底。



阿塞拜疆教授戈尤绍夫在谈到Socar在政府镇压行动中的作用时说：“它是政府的顶梁柱，正是因为有Socar的强大支持，这些事情才会发生。”戈尤绍夫如今在巴黎政治学院任教，他在离开阿塞拜疆前曾被政府指控为叛国者，但他对此予以否认。

Migros和瑞士政府陷入风波

在纳戈尔诺-卡拉巴赫发生镇压行动，以及欧洲议会和亚美尼亚指责阿塞拜疆实施“种族清洗”的背景下，瑞士零售商Migros因其子公司Migrolino与阿塞拜疆国有能源公司Socar的合作而面临越来越大的压力。Socar在2012年收购了Esso公司在瑞士的加油站。



瑞士的民间社会团体，包括瑞士亚美尼亚人协会(Swiss-Armenian Association)和基督教团结国际(Christian Solidarity International)，均谴责这笔商业交易。



2023年，部分瑞士议员也对此表示愤慨，并致信瑞士外长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)表示抗议。据《一瞥报》(Blick)报道，信中写道“瑞士必须停止资助军事攻击和种族清洗”。



瑞士外交部发言人表示，瑞士”希望在瑞士经营的公司在其商业活动中尊重人权”。

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Migros发言人埃斯特尔·海因(Estelle Hain)在回复瑞士资讯的电子邮件中表示：“Migrolino AG和Migros与阿塞拜疆并无直接联系。不过，Migrolino AG依据瑞士法律，与Socar瑞士能源公司(Socar Energy Switzerland)签订了长期合同。



海恩还表示：“Migros对该地区发生的冲突表示遗憾，公司明确支持为和平解决冲突而进行的对话和外交努力。”



2015年被迫流亡到瑞士的阿塞拜疆政府批评人士埃明·胡赛努乌(Emin Huseynov)则认为，各国政府本有机会在联合国气候大会之前向巴库施压，但却没有这样做，而是选择与阿塞拜疆合作，为其提供发展合作资金。



胡赛努乌指出：“阿塞拜疆的民间社会组织必须行动起来，但他们却未能得到任何志同道合国家的支持，包括瑞士。”

位于日内瓦的Socar贸易办事处卷入可疑资金网络

Socar的能源贸易办事处位于日内瓦，站在瑞士城市河畔，可清晰看见其标志性的屋顶标识。玛丽亚姆·阿尔玛萨德(Mariam Almaszade)近期被《时报》(Le Temps)评为影响瑞士法语区的百大人物之一，她自2018年以来一直担任该办事处负责人，负责阿塞拜疆石油的销售和第三方石油产品贸易。据Socar贸易公司称，在加入Socar之前，阿尔玛萨德曾在日内瓦和巴库的多个非政府组织工作，其中包括红十字会与红新月会国际联合会和联合国难民署。



Socar贸易公司近年来引起了媒体和政府当局的关注。瑞士非政府组织“公众之眼”(Public Eye)和其他组织对2017年马耳他一个电厂建设项目交易的调查显示，价值数百万美元的“可疑”款项支付给了一家注册在迪拜的公司-17 Black。Socar贸易公司在这一名为“Eurogas”的项目交易中持有标的资产33%的股份。



“达芙妮项目”(Daphne Project)的记者联合调查发现，Socar贸易公司与马耳他商人约尔根·费内克(Yorgen Fenech)有业务关联。费内克因涉嫌参与谋杀马耳他记者达芙妮·卡鲁安娜·加利齐亚(Daphne Caruana Galizia)而目前正在服刑。这位记者在调查洗钱活动时收到了来自Eurogas财团的机密邮件。



马耳他当局调查发现，一名阿塞拜疆人通过一家空壳公司向费内克的离岸公司转账，而费内克的账户随后向两名马耳他高官的账户汇款。这两名官员最终被迫辞去马耳他政府内阁职务。



马耳他的Eurogas项目将加工Socar供应的液化天然气，该项目由一名正式受聘担任Socar贸易公司顾问的英国裔阿塞拜疆人从日内瓦进行监督。这位顾问此前曾与费内克在黑山的一个风电项目中合作过。



此外，《日内瓦论坛报》(Tribune de Genève)发现，阿尔玛萨德在日内瓦一家商品贸易公司工作期间，管理该公司阿塞拜疆籍创始人和商人的账户，而在此期间，她是在维尔京群岛注册的Crowbar控股公司的唯一董事。据悉，这家由阿塞拜疆商人持有的控股公司向费内奇的公司17 Black转账了230万美元。



阿尔玛萨德此前一直否认知晓向费内奇公司转账一事，也未就此事作出公开回应。

截至目前，马耳他检方尚未公布对17 Black公司的调查结论。



(编辑：Veronica DeVore/gw，编译自英文：中文编辑部/xy)

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