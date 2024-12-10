中国太阳能“独霸全球”，瑞士如何破局？

中国已成为太阳能发电“霸主”，目前在全球供应链的各个环节都占据主导地位。以上是位于中国山西省大同市的大同熊猫电站鸟瞰图。Keystone-SDA Keystone-SDA

在全球太阳能行业，中国已成为不可撼动的霸主。面对中国企业强大的竞争力，欧洲企业纷纷感到压力，瑞士也不例外。然而，瑞士太阳能专家克里斯托夫·巴里夫(Christophe Ballif)坚信，瑞士在利基市场中仍有独特优势。他指出，中国太阳能产业既带来了挑战，也为全球清洁能源转型创造了机会。

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过去30年来，克里斯托夫·巴里夫一直致力于太阳能技术的研究和创新。他目前领导瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的光伏实验室和瑞士电子和微技术中心(CSEM)的光伏实验室。

瑞士资讯swissinfo.ch：瑞士太阳能电池板制造商梅耶博格(Meyer Burger)是欧洲少数在廉价中国进口产品冲击下幸存的企业之一。然而，上个月，该公司因最大客户终止合作而宣布其未来面临巨大不确定性。您如何看待梅耶博格危机？这家公司还有未来吗？

克里斯托夫·巴里夫是瑞士洛桑联邦理工学院光伏实验室(EPFL)与瑞士电子和微技术中心(CSEM)光伏实验室的主任。 EPFL

克里斯托夫·巴里夫：显然，他们需要迅速获取客户，否则将很难继续以目前的形式运营。

尽管如此，我依然希望他们能够找到解决方案。梅耶博格是少数几家掌握专有高性能太阳能电池技术的西方公司之一，其技术能力在行业中无出其右。公司目前仍拥有大量宝贵的知识产权，并正在与瑞士电子和微技术中心(CSEM)等合作伙伴共同研发新技术。

光伏技术很可能成为本世纪的主要电力来源和主要能源，未来将大量制造氢气，供钢铁、氨和化肥等行业使用。因此，西方国家有必要掌握一定的光伏技术。

但我们必须承认，形势非常严峻。欧洲市场对亚洲产品几乎没有设置贸易壁垒或贸易壁垒较低，欧洲产品也没有配额保护。同时，国家层面的政策支持十分有限且分散，与欧盟宣布《净零工业法》后人们的预期相去甚远。在这种情况下，欧洲企业难以与中国企业过去两三年积累的竞争优势抗衡。

此话怎讲？

过去三年里，中国仅在太阳能组件供应链的生产设备和相关建筑上就投入了约1’000亿美元(人民币7’270亿瑞士法郎)。如此巨大的投资导致产能严重过剩：生产线过多，市场供大于求。在短短一年内，光伏组件的价格下降到了原来的三分之一。

面对国内竞争压力，中国企业非常善于降低成本，并在生产线上采用最新技术。他们会更快推出更高效的产品，例如通过快速调整生产设备，生产出更大尺寸、效率略高的太阳能电池。在同等条件下与中国企业竞争会非常困难。

梅耶博格即将离任的负责人冈特·埃尔福特(Gunter Erfurt)指责欧洲政客“太害怕中国”，“不准备保护欧洲太阳能产业免受不公平竞争”。您同意这种说法吗？

他说得对。太阳能是一个战略性产业。电池和电动汽车也是如此。这些都是能源转型中不可或缺的重要资产。

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人们意识到，由于中国在太阳能领域的大规模投入，并且中国太阳能产业的自动化水平很高，这使得中国可以生产出成本更低的产品。然而，出于抗风险能力的考量，欧洲需要保留至少一部分制造能力。

你不能百分之百地依赖中国，尤其是考虑到地缘政治冲突的风险。至少欧洲国家现在已经意识到这是一个问题，欧盟最新通过的《净零工业法案》为国家支持特定工业部门提供了政策依据。

中国光伏行业产能过剩如何影响欧洲 近年来，中国在光伏组件生产设备和相关设施方面投入了约1000亿美元，导致产能大幅增加。2023年，中国光伏组件产量达到499吉瓦，同比增长69.3%，而制造端各环节的产能接近1000吉瓦。然而，全球光伏装机容量需求预期仅为400至500吉瓦之间，出现明显的供过于求。



中国光伏产品的低价优势使欧洲制造商面临巨大压力。瑞士光伏组件制造商梅耶博格(Meyer Burger)是少数仍在运营的欧洲光伏制造商之一。然而，2024年11月，该公司最大的客户DESRI终止了合作协议，引发人们对公司未来生存的担忧。



此外，欧洲其他光伏制造商也因中国廉价进口产品的竞争而关闭工厂或缩减生产。例如，德国的SolarWorld在2017年申请破产，部分原因是无法与中国制造商的低价竞争。面对中国光伏产品的竞争，欧盟正在考虑采取贸易措施，包括对中国产品进行反倾销调查或征收惩罚性关税。然而，欧盟内部对此存在分歧，一些行业组织担心贸易壁垒可能导致双输局面，影响欧洲清洁能源的部署。 (信息来源：观察者网站/Reuters网站)

但中国在太阳能产业的主导地位也有积极影响，不是吗？

积极的一面是，中国企业如今能够以极低的成本制造能源资产。为了在竞争中生存，他们迅速提升自身能力，学会了如何在减少材料和能源消耗的同时，提高产品性能。

中国现在具备了在25到30年的合理时间范围内，向世界提供能源转型所需全部资产的能力。例如，中国每年能够生产足够供应1亿辆汽车的动力电池，还能生产可用于电网管理的储能电池。此外，中国每年的太阳能电池板生产能力高达1’500吉瓦，这一产能是当前全球需求的2.5到3倍。为了进一步支持本国产业，中国正大规模推进太阳能和风能装机，并积极推动电动汽车的普及。

当然，由于产业规模过于庞大，中国也需要向国际市场出口。这将推动许多国家采用清洁技术。从这个角度看，这对地球来说是件好事。在能源转型方面，你可以相信中国在能源转型方面比美国或世界其他地区做得更好。

您提到，瑞士太阳能产业得益于独特的产业结构，瑞士企业“以不同的方式参与并取得好成绩”。具体是指什么？



在瑞士，这个产业还不是特别大。有很多专注于提供利基或专用产品的公司。这些企业各具特色，没有两家完全相同。它们的成功之道往往是创新、独特的知识产权以及专注于利基市场机会的巧妙结合。

克里斯托夫·巴里夫眼中的瑞士太阳能行业成功案例 INDEOtec为实验室提供太阳能电池加工工具； Stäubli专注于制造高质量的光伏组件和系统连接器； 3S Swiss Solar Solutions生产建筑用光伏组件； Freesun专门生产屋顶用太阳能瓦片； Solaxess提供可改变光伏组件外观的特殊薄膜； Climacy将屋顶隔热功能与一体化太阳能电池相结合； Solarwall专门生产光伏外墙； Insolight和Voltiris为农业部门提供农业光伏解决方案； Studer Innotec提供电力电子设备； Homsphere为建筑物和地方社区提供优化的能源系统； LightSeeds利用可回收材料生产轻量化光伏产品。

瑞士太阳能行业是否得到瑞士政府和主管部门的充分支持？

过去几年，瑞士光伏系统装机量增长显著。理想情况下，瑞士每年的新增装机容量应达到2吉瓦左右。但由于太阳能发电的最低回报价格可能会大幅下降，因此目前还不清楚这一增长势头能否持续。

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在技术和制造方面，瑞士显然没有支持太阳能或清洁技术公司的产业政策。瑞士曾为创新提供过一定程度的支持，但由于瑞士政府节支专门工作组最近提出的“节约预算60条计划”，这种支持开始消失。

这是一场真正的灾难。联邦委员会提议削减所有试点和示范项目一半左右的共同资助预算。这相当于每年2’300万瑞郎(人民币1.9亿元)。他们希望将其削减为零，我们都认为这一决定令人无法接受。

他们还将削减瑞士联邦能源局对能源领域高级研究项目的少量资助。瑞士创新局(Innosuisse) 支持学术界向产业界进行技术转让的计划也面临资金削减威胁。不仅是太阳能领域，许多公司、协会和工程师都感到不安。

可悲的是，瑞士政府似乎并没有意识到，他们正在做的许多事情与能源转型、技术开发、市场潜力挖掘以及清洁技术经济的发展背道而驰。这种情况需要被明确指出。目前的局面可以说是非常糟糕。

(编辑：Balz Rigendinger/ts，编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)