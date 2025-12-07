气旋重创斯里兰卡死亡数增至618人 土石流警报再响

（法新社可伦坡7日电） 斯里兰卡遭到气旋迪特瓦（Ditwah）引发的豪雨及洪水重创，死亡人数已上升至618人，当局今天再度发布土石流警报。

气旋迪特瓦上周引发洪灾和土石流，堪称是当地本世纪最严重天灾，已影响超过200万人，相当于全国人口近10%。 斯里兰卡国家灾害管理中心（The Disaster Management Centre，DMC）表示，季风暴雨持续带来降雨，使山坡更不稳定，受影响地区包括中部山区及西北部地区。

当局今天动用直升机与飞机向中部因土石流被隔绝的社区运送物资。 斯里兰卡空军表示，今天已接收来自缅甸一架载满救援物资的飞机，这是最新一批国际援助。 政府证实有618人死亡，其中464人来自盛产茶叶的中部地区，同时仍有209人下落不明。 灾害管理中心表示，随着洪水在岛上逐渐退去，今天国营难民营人数已从最高峰的22万5000人降至10万人，超过7万5000栋房屋受损，其中近5000栋已完全被毁。 政府5日公布重大赔偿计画，用于重建家园和振兴被这场天灾摧毁的企业。这场灾害发生之际，斯里兰卡正从2022年的经济崩溃中复苏。

一名高级官员稍早表示，灾后复建费用可能高达70亿美元。国际货币基金（IMF）5日表示，正在考虑斯里兰卡提出的额外2亿美元重建援助请求。