The Swiss voice in the world since 1935

法国会委员会建议　禁止15岁以下儿童使用社群媒体

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社巴黎11日电） 根据今天发布的报告，调查短影音应用程式TikTok心理影响的法国国会委员会建议，应禁止15岁以下儿童使用社群媒体，并对15至18岁青少年实施「数位宵禁」。

委员会召集人、国会议员米勒（Laure Miller）告诉法新社，这项禁令将「向儿童和家长传达1个讯息，那就是在15岁之前，社群媒体并非无害」。

这个委员会在3月成立，先前有7个家庭于2024年底对TikTok提告，指控该平台让他们的孩子接触到可能导致自杀的内容。

在发布建议前，委员会听取曾有孩子自杀的家庭、社群媒体业者以及TikTok网红的意见。TikTok由中国字节跳动公司（ByteDance）持有，在法国有数以百万计年轻用户。

TikTok一再强调，保障年轻用户安全是「首要任务」。

除了禁止15岁以下儿童使用外，委员会还建议对15至18岁青少年实施数位宵禁，晚间10时到隔天上午8时期间无法使用社群媒体。

委员会并建议，如果「社群平台未能在3年内充分履行其法律义务」，特别是未能遵守欧盟「数位服务法」（Digital Services Act），应考虑将使用年龄限制提高到未满18岁全面禁用。

委员会也主张应大举宣导社群媒体的风险，随后对「不负责任的家长」设立「数位疏忽罪」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

如果你有患病风险，你会想提前知道吗？为什么？

你希望在多早的时候知道自己可能有疾病风险？你是否曾经在诊断上遇到过类似的困扰？

参与讨论
1
2 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
34
66 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团