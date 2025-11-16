法国官员拟控诉贝当赞扬言论 历史修正主义争议升温

（法新社凡尔登15日电） 法国一名高层官员今天表示，将针对赞扬战时元首贝当（Philippe Petain）的言论采取法律行动。

贝当曾是一次世界大战英雄，但因二战期间与纳粹合作在战后被判叛国罪。

法国东部谬司省（Meuse）首长戴拉鲁（Xavier Delarue）表示，他将对「保卫贝当元帅记忆协会」（Association to Defend the Memory of Marshal Petain, ADMP）成员在凡尔登（Verdun）举行弥撒后的言论采取行动，称相关主张「明显属于历史修正主义」。

协会当天在圣若翰洗者教堂（Saint-Jean-Baptiste church）举行仪式，共约20人出席，教堂外则有百名抗议者聚集，并由警方监控。

弥撒结束后，ADMP主席邦孔潘（Jacques Boncompain）告诉媒体，贝当是「法国的第一位抵抗者」，并质疑他在战后遭高等法院以叛国罪定罪是否公正。当一名支持者高唱赞颂贝当的歌曲时，抗议群众报以嘘声。

法国内政部长努涅斯（Laurent Nunez）在社群平台X发文表示，「今天在凡尔登一场『纪念』贝当弥撒会场场边发表的言论，与我们的集体记忆背道而驰」，并针对任何试图为二战时期与纳粹政权合作、施行迫害行为的人物洗白的作为示警。

法国犹太人机构代表理事会（CRIF）主席阿尔菲（Yonathan Arfi）表示，这场纪念活动是对贝当掌权期间被驱逐出境的7.6万名犹太人记忆的侮辱。他说：「为贝当举行弥撒，就是美化与纳粹的合作，并为一位国家叛徒平反。」

根据法国刑法，历史修正主义（Revisionism）是否认或淡化种族灭绝、战争罪或危害人道罪等罪行的行为，最高可判处1年有期徒刑和4.5万欧元罚款。

贝当的支持者强调他在第一次世界大战中扮演的角色。他普遍被视为法国在凡尔登对德军取得胜利、这场战争中最长一役的灵魂人物。

然而，二战期间他领导的维琪政府（Vichy government）与纳粹合作，战后遭判死刑，但因年事已高才得以免于被处决。他后来被流放至大西洋尤岛（Yeu）服无期徒刑，1951年辞世时已刑6年。