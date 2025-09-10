The Swiss voice in the world since 1935

法官暂挡解职令 川普开除联准会理事库克受挫

此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿9日电） 美国联邦法官今天暂时挡下总统川普开除联邦准备理事会（Fed）理事库克（Lisa Cook）的举动。库克正对她遭解职一事提出挑战。

在备受瞩目的联准会利率会议前一周，法官柯布（Jia Cobb）批准了库克的请求，下令让她在诉讼期间得以续留联准会理事会。

法官柯布在意见书中认定，库克在某些主张上「极有可能」会胜诉，包括她认为川普违反「联邦准备法」（Federal Reserve Act），因为对她的免职不符合该法规的「因故」（for cause）要求。

柯布补充表示：「维护联准会独立性的公众利益，有利于库克的复职。」

库克的律师罗艾尔（Abbe David Lowell）肯定这项裁决，称它「承认并重申了捍卫联准会独立、免受非法政治干预的重要性」。

罗艾尔指出：「允许总统基于没有事实根据且含糊的指控，非法将理事库克免职，会危及我们金融体系的稳定，并破坏法治。」

最高法院在近日一项裁决中表示，联准会官员只能「因故」被免职，这可被解读为意指渎职或怠忽职守。

柯布在今天的意见书中也指出，库克的案例是「联准会111年历史上」首次发生这类免职事件，并对川普政府指控的性质提出质疑。

柯布写道，「因故」解职并不包含纯粹因为某人在上任前发生的行为而将其免职。

