泰国解除午后酒类销售禁令 试行6个月

（法新社曼谷3日电） 泰国今天放宽沿用多年的酒类销售限制，允许民众在过去禁止的午后时段购买葡萄酒、啤酒及烈酒，试行6个月。

人口以佛教徒居多的泰国仍然保持严格的酒类销售法规，限制销售时段并在宗教节日禁止贩售。过去，酒类商店、酒吧及其他贩售单位在下午2点至5点之间不得售酒，但新规定允许在上午11点至午夜销售，同时一个委员会将研究其影响。

官员上个月重新检视了午后酒类销售禁令。这项规定最初是为了防止政府员工在上班时间饮酒，但常让外国游客感到困惑。副总理宋蓬（Sophon Saram）表示：「过去人们担心政府员工会偷偷溜出去喝酒，但现在已经不同了。」

根据昨天公布于王室公报（Royal Gazette）的声明，卫生部长巴塔纳（Pattana Promphat）表示，这项新措施「适合目前的情况」。

尽管泰国以旅游和夜生活闻名，但酒类法规仍深受佛教教义影响，饮酒被视为不当行为。世界卫生组织（WHO）数据显示泰国的酒类饮用量位居亚洲前列，当地人偏好象牌啤酒、胜狮啤酒及豹王啤酒。

WHO数据显示，2021年泰国每百万人口的道路交通死亡人数在近200个国家中排第16位。根据泰国公共卫生部资料，2019至2023年间，因酒驾死亡的人数接近33000人。