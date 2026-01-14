泰国高速铁路工地起重机倒塌砸中列车 已知至少32死

（法新社曼谷14日电） 泰国一条由中国支持建设的高速铁路工地今天发生起重机倒塌事故，起重机砸中一列客运列车，导致列车出轨，至少造成32人死亡。

泰国呵叻省（Nakhon Ratchasima）当地警察局长塔查蓬（Thatchapon Chinnawong）稍早告诉法新社：「已有22人死亡，30多人受伤。」随后罹难人数上升，累计至少32人丧生。

事故发生在今天上午约9时，一台正在施工的起重机在呵叻省倒塌，砸中一列行驶中的客运列车。

呵叻省公共关系部门在声明中表示：「起重机倒塌砸中列车，导致列车出轨并起火。」

当地媒体播出的现场画面显示，救援人员紧急赶赴现场，一列色彩鲜艳的列车侧翻在铁道旁，残骸中不断冒出浓烟。

呵叻省公共关系部门指出，该列火车当时正从曼谷（Bangkok）开往乌汶省（Ubon Ratchathani）。

交通部长皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，列车上共有195名乘客，当局正加紧确认死者身分。

这台起重机隶属于一项价值54亿美元的高速铁路建设工程，该计画由中国支持，目标是在2028年前建成连接曼谷、经寮国通往中国昆明的高速铁路，属于中国庞大的「一带一路」基础建设倡议之一。