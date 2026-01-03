泰柬边境争议再起 边界楚克切村传遭「并吞」双方各执一词

（法新社金边2日电）柬埔寨今天表示，泰国军方已控制1座双方有主权争议的边境村庄，指控泰国「并吞」当地区域。两国1周前才达成停火协议，中止双方因边界争议而在沿线爆发的致命冲突。

泰国与柬埔寨这两个东南亚邻国存在边界争议已数十年，但在2025年因此爆发数次军事冲突，其中12月的冲突造成数十人死亡，合计有100万多人流离失所。

两国去年12月27日同意停火，结束为期3周的冲突，双方并承诺冻结部队调动。

但柬埔寨新闻部长涅帕达（Neth Pheaktra）今天告诉法新社，泰国军方已经展开其「将柬埔寨领土非法并吞至泰国的行动，尤其是在楚克切村（Chouk Chey）」。

他指出，泰国还在当地升起国旗，也证明其强制片面主张主权。

楚克切位在柬埔寨班提米安夏省（Banteay Meanchey）与泰国沙缴府（Sa Kaeo）交界的边境，去年底两国爆发冲突后，当地居民已逃离。据柬埔寨说法，冲突前这座村庄约有3000名居民。

泰国陆军今天则透过声明表示，他们已控制一直属于泰国但被柬埔寨「占领」的区域，文中未提及具体地点。

泰国陆军还说，柬埔寨平民藉由非法「建立社区与住家」来侵入泰国领土。

泰国1980年代在当地接纳柬埔寨内战难民，但内战已结束多年，仍有些柬埔寨家庭留在当地。

泰柬边界冲突的争端，是双方对殖民时期划分的800公里长边界有争议，两国对部分土地及几座有数百年历史的寺庙遗迹皆声称拥有主权。