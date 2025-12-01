泽伦斯基访巴黎寻求支持 川普特使将会普丁

（法新社巴黎1日电） 在美国推动俄乌终战计画之际，乌克兰总统泽伦斯基今天在巴黎与法国总统马克宏会谈，希望加强欧洲对乌克兰的支持，而川普特使魏科夫明天则将在莫斯科与俄罗斯总统普丁会面。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）与马克宏（Emmanuel Macron）在法国总统府艾里赛宫（Elysee Palace）会谈的同时，乌克兰正在考量美国总统川普（Donald Trump）主导的终战方案，但欧洲国家担忧该方案可能向俄罗斯的要求让步。

与此同时，泽伦斯基身边人士传出贪腐丑闻，迫使其首席谈判代表及总统幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）上周去职，使得情况变得更加复杂。

俄罗斯对乌克兰发动全面入侵已超过3年半，乌军在战场上同样面临俄军不断推进的压力。

美方与乌克兰谈判代表昨天在美国佛罗里达州进行数小时的会谈，双方皆称会议「富有成效」，川普更在空军一号（Air Force One）上称很有机会达成协议。

泽伦斯基今天与芬兰总统史塔布（Alexander Stubb）进行新一轮电话磋商后，在社群媒体上写道：「仍有些棘手问题需要处理。」

泽伦斯基形容在美国的会谈「非常有建设性」，并补充道，等代表团返国完成简报后，将对乌克兰进一步的行动做出决定。

另一方面，欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天在欧盟国防部长会议上表示：「在外交方面，这可能是很关键的一周。我们昨天听说，美国的会谈虽然艰难，但富有成效。」