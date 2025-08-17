泽伦斯基赴美会川普前夕 俄乌再互射无人机

（法新社基辅17日电） 乌克兰总统泽伦斯基预定明天造访美国，与总统川普就结束长达3年多的俄乌战争进行会谈。值此之际，俄罗斯与乌克兰今天再对彼此发动无人机攻击。

法新社报导，川普（Donald Trump）15日于阿拉斯加州与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）举行峰会后，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）预定明天造访华府会见川普。

乌克兰空军表示，俄罗斯今天发射60架伊朗制见证者（Shahed）无人机、其他类型无人机及1枚伊斯坎德（Iskander）飞弹攻击乌克兰。

乌克兰东部顿内茨克州（Donetsk）州长菲拉什金（Vadym Filashkin）指出，俄罗斯昨天攻击该地区，造成5人丧生。

俄罗斯国防部则指称，基辅对俄国发射46架无人机，主要集中在边境地区，但也有部分无人机飞抵莫斯科以东的下诺佛哥罗州（Nizhny Novgorod）。

俄罗斯边界地区库斯克州（Kursk）代理州长金希提恩（Alexander Khinshtein）表示，1名男子在车内遭乌克兰无人机攻击身亡。

俄国南部佛洛尼斯州（Voronezh）州长古塞夫（Alexander Gusev）指出，乌国无人机袭击当地，造成1名铁路工人受伤。