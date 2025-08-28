泽伦斯基：乌克兰代表团29日纽约与美会晤

（法新社基辅27日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天宣布，他的幕僚28日「在瑞士举行会议之后」，29日将在美国纽约与美方官员会晤，作为推动终结俄乌战争持续外交努力的一环。

泽伦斯基指出，他的幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）及前国防部长乌梅洛夫（Rustem Umerov）昨天刚在卡达参与调解会谈，今天则继续在沙乌地阿拉伯协商。

美国总统川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）先前向美国媒体表示，他本周将会见乌克兰代表团。

在俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）与川普在阿拉斯加州举行峰会、川普接着在华府与泽伦斯基及欧洲盟友会晤之后，终结俄乌战争的外交斡旋步调近几周明显加快。

川普先前表示，他希望促成俄、乌两国总统面对面会谈，但目前进展有限，莫斯科与基辅互指对方是僵局的症结。

乌克兰在签署任何和平协议前，要求西方提供安全保障，以遏制未来俄罗斯再次进犯。

泽伦斯基今天表示，他从莫斯科方面看到「非常傲慢且消极的谈判讯号」。

他强调必须施加「压力」，以「迫使俄罗斯采取实质行动」。