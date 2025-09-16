海地黑帮滋事逾50人死亡 尸体遗留草丛遭狗啃食

（法新社太子港16日电） 海地非政府的人权团体指出，当地上周发生一连串黑帮攻击事件，超过50人不幸丧生，部分尸体遗留草丛，甚至遭狗啃食。

海地是西半球最贫困国家，暴力问题持续飙升，太子港与大片国土均由武装帮派所控制。

根据「全国人权捍卫网络」（RNDDH）提供的文件，这起骇人听闻的攻击发生在11至12日，地点在海地首都太子港（Port-au-Prince）北方区域。「截至9月14日，部分受害者仍未寻获，另有尸体遗留在草丛中遭狗啃食。」

当地情势在2024年初进一步恶化，当时一个黑帮联盟发动连续攻击，导致总理亨利（Ariel Henry）辞职，并将政权移交给过渡总统委员会。

尽管由肯亚主导的多国部队已进驻海地支援警察，但依旧未能平息暴力。

自2024年3月以来控制卡巴雷特（Cabaret）镇的帮派联盟「共生」（Viv Ansanm）在邻近的拉波德里耶（Laboderie）对平民进行「极其残酷的大屠杀」，此一区域约在太子港以北约25公里。

「全国人权捍卫网络」表示：「黑帮杀害逾50人，并纵火焚毁数十栋房屋。」部分幸存者逃往邻近地区，另一些人则乘船出海，试图躲避攻击。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）上月警告，海地「国家权力正在崩解」，暴力事件正蔓延至首都以外地区；他指出，黑帮控制太子港逾90%区域。

古特瑞斯昨天谴责卡巴雷特社区遇袭事件，他并呼吁各国「加速提供后勤、人力与资金，以强化多国安全支援任务」。

根据联合国人权事务高级专员（UN High Commissioner for Human Rights）统计，海地上半年就有至少3141人不幸丧生。