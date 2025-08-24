半年在瑞士，半年在海外：带着娃游走在两个国家之间可行吗?

每年带着孩子在国外生活几个月，这需要建立非常特殊的日程安排，尤其是当孩子进入学龄后。 Keystone / Ennio Leanza

如今，许多瑞士人选择“混合型”的生活方式，一部分时间在瑞士工作，另一部分时间在国外就业。同时在多个国家生活工作固然会面临诸多挑战，如果有子女，尤其是学龄子女的话，情况势必会变得更加复杂。

8 分钟

相关内容

“在他三岁之前，一切都还好处理，”卡琳*回忆道。她和儿子马里奥在瑞士和斯堪的纳维亚半岛有两处居所，一年各住一段时间。“但上学后，他开始感觉到缺少玩伴，我还要和学校各种交涉，事情就变得复杂起来。”

她的经历真实见证了带娃跨国生活的难处。

给予安全感

无论是几个月的短期移居，还是长期移民， 为孩子提供情感上的安全感，这一点都至关重要。“你需要开诚布公地和孩子解释未来的安排，认真对待孩子的担忧，并讨论他们的感受。”伯尔尼大学心理学研究所教授Regula Neuenschwander说道。

卡琳采纳了这一建议，而且这一做法似乎很奏效：“当某件具体事情临近时，我会和马里奥讨论将会发生什么，我们可以期待什么……然后一切都会变得不那么特殊了，马里奥会觉得这件事很‘正常’。”

伯尔尼大学心理学研究所教授Regula Neuenschwander。她在童年时也曾在国外生活。 Luca Christen 2019

Neuenschwander教授指出，对新环境的适应能力同孩子的个性也有关。尤其是，父母应该树立榜样，让孩子看到父母在面对各种情况时能灵活应变。

连续性的维系

形式上的东西也会影响孩子的幸福感。例如，卡琳发现，即使在异国他乡，瑞士玩具也会让马里奥感到“像在家一样”。

Regula Neuenschwander认为，在原籍文化和移民地文化之间找到平衡至关重要，并尽可能地让两种文化元素贯穿全年。这种连续性能让孩子们感到安心。

建立社交

对跨国两地生活的人来说，最大挑战之一是帮助孩子们建立社交生活。

从事自由职业的卡琳一直没有把儿子送进日托中心，因为在她需要托儿的时间段，日托中心并不开放。于是，她在斯堪的纳维亚半岛逗留期间请了多名互惠生，来协助她照顾儿子。

帮助孩子学习第二国语言，这对他们在新居住地找到朋友，建立社交圈大有裨益。

州级事务

每年带娃在国外生活数月，这需要提前规划。一旦孩子到了入学年龄，相关限制就会更加严格。

在瑞士大多数州，义务教育始于4岁。鉴于瑞士的联邦制，学校教育属于州政府管辖事务。因此，出国前要尽早联系居住州的相关部门。当然，也有一些通用规则适用于各州。

办理缺勤申请

如果缺课时间少于三个月(90天)，学生必须向学校申请批准。缺勤申请可以每年更新，但最终决定权在于各个学校的管理层。因此，即使在同一州，也没有统一规定。

两年幼儿园(即义务教育的最初两年)期间，卡琳向儿子的学校申请了不到三个月的免学期。“第一次，学校管理层非常理解。第二年，我就不得不再多说几句。”这位伯尔尼的妈妈回忆道。

如果学校接受了缺勤请求，“我们建议家长同学校做好沟通，协商好孩子缺课期间要做的课业。”伯尔尼州法语区公共教育和文化部负责义务常规课程设置的Stève Blaesi提醒说。

很少超过三个月

如果缺勤超过三个月，大多数州会默认“孩子的居住地不再是瑞士，因此在该州上学的义务也就随之解除了。”Blaesi解释说。

家长偶尔可以申请到比三个月更长的免学期，但比如在沃州，连续两个学年的长期休假通常不会被批准。

对此，该州教育和职业培训部的媒体负责人Laurène Weguener解释道：“我们认为，为学生提供全面的培养计划最符合他们的利益。对于长期在两个国家、两种不同教育体系中接受教育的人来说，这一目标是不可能实现的。”

当缺勤请求被拒绝时，家长可以向主管州负责部门提出上诉。

居家授课

在家上学也可以被视为一种替代方案，但必须长期坚持，而不是临时而为之。此外，居家授课必须得到各州的批准。需要注意的是，各州具体的批准条件差异很大。

伯尔尼州、沃州和苏黎世州均不接受远程居家学习的方式，但三个州均规定，家长有在课外时间和假期自由安排子女远程学习的自由。

在两个国家上学

沃州教育和职业培训部鼓励家长出国后送孩子就读当地学校。该州表示，对于向瑞士学校申请长期缺勤来说，这将是一个有利因素。

心理学教授Regula Neuenschwander建议，如果两地文化差异不是太大，尽可能尝试融入国外当地环境，因为“这也能为孩子提供他们所需的稳定性”。然而，对卡琳来说，这并不可行，因为她和儿子都不会说第二国的语言。

况且，私立学校可能比公立学校更愿意接受两国交替上学的学生。

孩子优先

卡琳一直都很清楚一点：一旦儿子要上小学一年级了，她就不会再在斯堪的纳维亚半岛一连待上几个月了。

“我少在国外待待没关系；儿子的学业和社交才是最重要的。”卡琳说。她觉得自己会享受未来的平静与稳定。

(编辑：Pauline Turuban，编译自法语：郭倢/dh)

*此处为化名