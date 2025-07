Svizzeri all’estero a tempo parziale: come vivere tra due Paesi con dei figli piccoli

Vivere all'estero per una parte dell'anno con dei figli piccoli richiede un'organizzazione specifica, soprattutto quando vanno a scuola. Keystone / Ennio Leanza

Molti svizzeri e svizzere optano oggi per uno stile di vita ibrido, suddividendo il proprio tempo di lavoro tra il Paese d’origine e l'estero. Vivere e lavorare contemporaneamente in più nazioni comporta molte sfide e la situazione può diventare ancora più complessa quando si hanno dei figli, soprattutto se in età scolare.

“Fino all’età di tre anni, le cose erano facili da gestire”, ricorda Karin*, che vive tra la Svizzera e la Scandinavia con il figlio Mario*. “Ma quando ha iniziato la scuola, la mancanza di amici con cui giocare e le formalità da sbrigare con la scuola hanno reso le cose più complicate”.

La storia di Karin riassume la complessità della vita a cavallo tra due Paesi quando sono coinvolti dei bambini.

Discutere apertamente con i figli

Garantire la sicurezza emotiva dei bambini è essenziale sia per i soggiorni di pochi mesi che per l’emigrazione a lungo termine. “È necessario comunicare apertamente e onestamente i passi da compiere, prendere sul serio le preoccupazioni del bambino e discutere dei suoi sentimenti”, afferma la dottoressa Regula Neuenschwander, docente presso l’Istituto di psicologia dell’Università di Berna.

Karin ha applicato questo consiglio con suo figlio e sembra funzionare: “Quando si avvicina un evento particolare, parlo a Mario di ciò che accadrà, di ciò di cui possiamo rallegrarci… poi tutto diventa molto meno eccezionale e lui lo accetta come qualcosa di normale”.

Regula Neuenschwander, professoressa presso l’Istituto di psicologia dell’Università di Berna, ha trascorso l’infanzia all’estero. Luca Christen 2019

La capacità di adattarsi a nuove situazioni dipende anche dalla personalità del bambino, sottolinea Neuenschwander. Soprattutto i genitori svolgono un ruolo di modello, mostrandosi flessibili o resilienti di fronte alle situazioni.

Mantenere un legame

Anche i rituali influenzano il benessere del bambino. Karin, ad esempio, si è resa conto che avere i propri giocattoli “svizzeri” permetteva a Mario di sentirsi “a casa” quando si trovavano in Scandinavia.

Secondo Regula Neuenschwander, è necessario trovare un equilibrio tra la cultura d’origine e quella del Paese ospitante. Entrambe devono essere presenti il più possibile durante l’anno. Questa continuità rassicura i bambini.

Offrire una vita sociale

Una delle grandi difficoltà di vivere tra due nazioni è quella di offrire ai bambini una vita sociale.

In quanto lavoratrice indipendente, Karin non ha mai potuto affidare il figlio a un asilo nido, perché non era aperto negli orari in cui ne aveva bisogno. La soluzione è stata quella di assumere diverse ragazze alla pari durante i soggiorni in Scandinavia, per contribuire allo sviluppo del bambino.

I genitori possono sostenere in modo decisivo la vita sociale dei loro figli aiutandoli ad acquisire la lingua del secondo Paese. I bambini possono così comunicare e stringere delle amicizie.

Una questione cantonale

Trascorrere alcuni mesi all’anno all’estero con i bambini richiede organizzazione, ma le difficoltà aumentano quando i bambini raggiungono l’età scolare.

Nella maggior parte dei Cantoni svizzeri la scuola è obbligatoria a partire dai 4 anni. Tuttavia, a causa del federalismo, la scolarità è di competenza cantonale. È quindi indispensabile informarsi presso le autorità competenti del proprio Cantone di residenza. Si applicano comunque alcune regole generali.

Dispensa dalla scuola

Per assenze inferiori a tre mesi (90 giorni), i bambini devono ottenere una dispensa dalla scuola. È possibile rinnovare la richiesta ogni anno, ma la decisione spetta alla direzione dell’istituto scolastico. Non c’è quindi uniformità in questo campo, anche in seno allo stesso cantone.

Per i due anni di scuola dell’infanzia (cioè i primi due anni di scuola dell’obbligo), Karin ha chiesto per il figlio una dispensa di meno di tre mesi. “La prima volta la direzione è stata molto aperta e comprensiva. L’anno successivo ho dovuto fornire qualche giustificazione in più”, racconta Karin.

Quando la richiesta di dispensa viene accettata, “consigliamo ai genitori di contattare la scuola dei figli per negoziare il lavoro da svolgere durante l’assenza”, spiega Stève Blaesi del Dipartimento dell’educazione e della cultura del Cantone di Berna.

Raramente più di tre mesi

In caso di assenza superiore a tre mesi, la maggior parte dei Cantoni considera “che il luogo di residenza del bambino non è più il Comune svizzero, quindi cade l’obbligo di frequentare la scuola nel Cantone”, spiega Stève Blaesi.

È possibile presentare richieste per assenze scolastiche più lunghe. Ma nel Cantone di Vaud, ad esempio, il congedo di lunga durata non viene solitamente concesso per due anni scolastici consecutivi.

“Riteniamo che sia nell’interesse dell’alunno offrirgli un progetto formativo globale, cosa impossibile con la scolarizzazione in due Paesi con due sistemi scolastici diversi”, afferma Laurène Weguener, delegata alla comunicazione del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale.

Se la richiesta di congedo viene rifiutata, i genitori possono fare ricorso presso l’autorità cantonale competente.

Insegnamento a domicilio

L’insegnamento a domicilio può essere un’alternativa, ma deve essere un progetto a lungo termine e non una soluzione temporanea. Inoltre, deve essere approvato dal Cantone e le condizioni variano notevolmente da un Cantone all’altro.

Nessuno dei Cantoni di Berna, Vaud e Zurigo riconosce i programmi di insegnamento a distanza, ma tutti e tre affermano che i genitori sono liberi di utilizzarli per l’insegnamento privato o durante dei congedi di lunga durata.

A scuola in due Paesi?

Il Cantone di Vaud, ad esempio, “incoraggia i genitori a mandare i figli a scuola in loco. Questo è un fattore favorevole per la concessione del congedo”, secondo il Dipartimento cantonale dell’istruzione e della formazione professionale.

Quando la distanza culturale non è eccessiva, Regula Neuenschwander consiglia ai genitori di cercare, per quanto possibile, di integrarsi localmente, perché “questo fornisce anche la stabilità di cui il bambino ha bisogno”. Nel caso di Karin, tuttavia, ciò non era un’opzione, poiché né lei né il figlio parlavano la lingua del loro secondo Paese.

Inoltre, le scuole private sono più propense ad accettare una scolarizzazione alternata rispetto alle scuole pubbliche.

Priorità al bambino

Per Karin è sempre stato chiaro che smetterà di trascorrere diversi mesi in Scandinavia non appena il figlio sarà abbastanza grande da iniziare il primo anno di scuola elementare.

“Non importa se trascorrerò meno tempo all’estero, la scolarità e la vita sociale di mio figlio vengono prima di tutto”, afferma la donna, che ora non vede l’ora di godere della calma e della stabilità che questo cambiamento porterà.

Articolo a cura di Pauline Turuban

*Nomi completi noti alla redazione

