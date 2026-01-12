委内瑞拉的瑞士侨民：美国的军事介入“不意外，且必要”

旅居委内瑞拉的瑞士人C先生和P先生称，当地民众对尼古拉斯·马杜罗的垮台深感欣喜。但出于对报复的忌惮，他们不会像图中在巴塞罗那的人们这样公开表露此种情绪。 Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

2026年1月3日，美国对委内瑞拉实施军事干预并抓捕了总统尼古拉斯·马杜罗。此后，瑞士资讯swissinfo.ch联系到多位居住在当地的瑞士人，他们均表示松了口气。尽管对报复的恐惧仍在，当地生活已回正轨。

“除此之外别无他法。”C先生* 表示。这名72岁的瑞士人已在委内瑞拉定居三十余载，他对美国的介入毫无微词。“不在这里生活的人根本体会不到各种犯罪活动对人们的日常生活会造成多大的影响。”他强调说。

79岁的P先生* 也持相同观点。他在委内瑞拉生活了二十多年：“我们早就预感到这一天会到来，所以并不感到意外。”

克制的喜悦

两名受访者坚持隐去真名，这本身就表明马杜罗政府的垮台尚未真正带来言论的解放。在整个采访过程中，C先生没有提及任何姓名，并希望使用瑞士德语交流，称这样“即便有人在监听，也没有那么容易听懂。”

至于P先生，他的表述则相当克制，因为怕给自己惹上麻烦。“这里所有人都很高兴，但那是一种‘alegría frenada’(西语 ‘克制的喜悦’)。街头不会出现按喇叭庆祝的场面，因为即便蛇头被砍掉了，怪兽本身还活着。”C先生补充道。

人们并不觉得自己可以肆无忌惮地发表对马杜罗政府的批评意见，因为他们担心遭到报复。P先生说：“亲政府武装仍在一些街区进行检查，他们会要求查看手机。所以手机里最好不要存有敌对言论，否则就有可能被绑架，或者锒铛入狱。”

此外，委内瑞拉当局于1月3日宣布的“紧急状态”也引发担忧。该法令规定，将对“任何宣传或支持美国对共和国领土发动武装攻击的人员”进行追捕和逮捕。

回归正轨

据这两名瑞士人介绍，加拉加斯的日常生活已基本恢复正常：人们照常上班，国内航班重新开通，超市货架补货充足，加油站也有油可加。P先生表示：“最初几天，民众一度陷入恐慌，纷纷涌向商店囤货。但随着局势趋缓，如今基本上什么都能买到了。”

这一描述与瑞士联邦外交部对局势的分析大相径庭。外交部提到，委内瑞拉可能出现边境关闭、基本生活物资短缺，以及互联网和电话通信中断等情况。

外交部因此建议当地瑞士侨民“远离任何形式的示威活动，在境内非必要不出行，如需出行则应事先核实安全状况”。

瑞士侨民求助甚少

瑞士资讯swissinfo.ch向瑞士联邦外交部询问后获悉，该部门已知晓少数瑞士人在出行过程中受困的个案。外交部发言人皮埃尔-阿兰·埃尔奇辛格(Pierre-Alain Eltschinger)表示：“来自居住在委内瑞拉的瑞士侨民的求助数量甚少。外交部热线以及驻加拉加斯大使馆处理的此类请求不足十起。”

瑞士联邦统计局的数据显示，过去二十年来，居住在委内瑞拉的瑞士侨民数量大幅下降：在大使馆正式登记的瑞士侨民从1994年的2072人降至2024的813人。

瑞士联邦外交部进一步指出：“目前约有970人登记在海外瑞士人名册中。这一数字还包括不持有瑞士国籍的家庭成员。”

离境意愿不强

据C先生介绍，目前居住在委内瑞拉的瑞士人中，第一代移民已所剩无几。此外，P先生也表示，大多数人并不存在非要离开的经济困难。“眼下，美国侨民的处境要比瑞士侨民危险得多，瑞士人在当地口碑很好。”C先生说。

C先生完全没有离开委内瑞拉的打算，而P先生则希望回到瑞士定居，“在那里安享晚年”。不过，由于他目前仍在培养不少求学的年轻人，他还会在委内瑞拉再待上几年。

谨慎的希望

P先生和C先生对马杜罗政府的垮台感到欣喜，但对未来局势的走向仍保持观望态度。

“若美国的干预能够带来真正的改变，那自然是好事；否则，这一切就毫无意义。”P先生表示。他本来希望总统的“忠实盟友”也能一并被捕，因为“他们才是政权过渡的绊脚石”。他希望接下来，委内瑞拉能举行真正的民主选举。

C先生表示，自己一向反对大国对他国的干预主义，但认为“(像委内瑞拉)这样的情况，军事干预还是必要的”。不过，他对美国将反对派领导人、2025年诺贝尔和平奖得主科里娜·玛丽亚·马查多(Corina Maria Machado)排除在权力核心之外感到失望。P先生也希望她能参与新政府。

“几乎可以肯定的是，仍然唯马杜罗马首是瞻的军方会推翻一个由反对派组成的政府。选择与德尔西·罗德里格斯(Delcy Rodríguez)合作是一个务实的方案。”C先生说。

P先生也认同这一看法，但同时发出提醒：“如果新政府不与美国合作，美国还会再次干预，而且手段很可能会更加强硬。”

委内瑞拉及马杜罗在瑞士的资产 海关数据显示，在委内瑞拉总统马杜罗执政初期，委内瑞拉向瑞士运送了价值逾40亿瑞郎的黄金。从2013年(马杜罗上任之年)到2016年，这个南美国家向瑞士输送了约120公吨黄金。 瑞士广播公司SRF称，这批黄金来自委内瑞拉央行。当时该国政府正在出售黄金以支撑其经济。海关数据显示，从2017年欧盟实施制裁到2025年，委内瑞拉并未向瑞士出口黄金。 另外，瑞士政府于2026年1月5日宣布，决定冻结遭推翻的委内瑞拉总统马杜洛及相关人士在瑞士境内的所有资产，且“即刻生效”。 瑞士政府在声明中形容，目前局势“动荡”，瑞士希望“确保在当前情势下，任何非法取得的资产皆无法从瑞士转出”，因此决定即起冻结马杜洛及其相关人士在瑞士持有的所有资产，作为预防性措施。 瑞士政府补充道：“若未来相关法律程序揭露这些资金为非法取得，瑞士将致力确保这些钱能造福委内瑞拉人民。”

* 编辑部已将真实姓名隐去

(编辑：Samuel Jaberg，编译自法语：瑞士资讯中文部)

