将近一半的瑞士人不信上帝

1970年，瑞士仅有1%的人口不信教。 © Keystone / Gaetan Bally

社会在发展，宗教对人的影响似乎在下降，50年前，瑞士人几乎人人信教。然而多年来，瑞士教会的规模一再萎缩。一项由瑞士广播电视集团SRG 委托进行的民意调查显示，宗教在当今瑞士人心目中的重要性变得微乎其微，一半以上的受访者表示他们根本不相信上帝。

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多年来瑞士教会一直在流失信徒，去年也不例外，究其原因，很有可能与近些年曝光的天主教会中多起的性侵事件有关，这些丑闻损害了宗教组织的声誉。

根据瑞士牧师社会学研究所(SPI)公布的数据，瑞士天主教是信徒流失最多的教会：67’497人离开了天主教会，而前一年只有34’561人。新教教会在2023年也出现了创纪录的数字，39’233人离开了该教会(2022年为30’102人)。

这次问卷调查是瑞士广播电视集团SRG所做的第二期《瑞士，你好吗》调查，本次调查结果显示，传统意义上的宗教价值观对大多数人已经不再起作用。

这次问卷首次提到了有关信仰的问题，只有不到三分之一的受访者表示坚信上帝的存在；而半数以上的人则说他们根本不信上帝。

外部内容

而当涉及到对科学的态度时，情况就大有不同了：四分之三的人表示他们相信科学。这一点与中国类似，近年来，越来越多的中国人表示他们不信仰任何宗教，而是更倾向于相信科学和理性。根据中国社会科学院的研究，只有不到10%的中国人表示他们是宗教信徒。

从根本上说，信仰上帝和信仰科学并不冲突，然而，这是两个用于解释“存在”问题的不同概念。

当被问及是否相信有外星生命存在时，只有四分之一的人肯定地表示相信-尽管科学认为外星生命存在的可能性非常大，而且不明飞行物令很多人感到痴迷。

调查 《瑞士，你好吗？》«Wie geht’s, Schweiz?»的调查结果是基于对 51’182 名瑞士居民的问卷调查。该调查由伯尔尼GFS研究所代表瑞士广播电视集团SRG于2024年5月和6月进行。这是第二次进行的同一调查。与前一年的版本相比，有些问题是全新的或不同的，但大部分问题是相同的。 GFS研究所从一个在线数据库中挑选了3000名受访者，这些受访者对瑞士(16岁以上)人口有一定代表性。调查样本按照语言地区进行了细分，并根据年龄和性别做了比例划分。 其余受访者在线填写了问卷。他们通过瑞士广播电视台渠道收到调查邀请，但可自行决定是否参与，这一调查方法虽不具有代表性，但通过特定的数据分析和验证程序产生了代表性。 为确保答题时间不超过20分钟，问卷的问题未超过300个，并非所有受访者都回答同样的问题。按照50:50和95%的概率，抽样误差为 +/- 1.8%。

然而，虽然相信科学的人越来越大，但信任程度并不一致。调查结果显示出两个主要元素决定对科学信任程度： 年龄和教育水平。年轻人更相信科学，而随着年龄的增长，这种信任度会逐渐下降；而受教育程度越高的人，也就越相信科学。

外部内容

受访者的年龄影响到他们对上帝的信仰程度。老一代人比年轻人更信上帝。瑞士各语言地区之间也存在明显差异：法语区人最不相信上帝；其次是德语区人、意大利语区和列托罗曼语区人。

对其他信仰的开放性

当被问及是否相信更高力量的存在时，受访者表达了相当高的认可度。将近40%的人表示他们非常相信这种力量的存在；大约同样多的人则表示他们完全不相信。当被问及对其他信仰的看法时，受访者的认可程度甚至高于对上帝的信仰。这表明，瑞士人对那些非传统或制度化的信仰形式的接受度很高。

只有四分之一的受访者认为所属教派对瑞士的国家认同感具有一定程度的重要性，这也表明了瑞士人对宗教信仰的重视度并不是很高；五分之四的受访者在某种程度上或完全不同意 “如果瑞士人更加虔诚一些，瑞士会更好 ”这一说法。

外部内容

(编译自德文：杨煦冬/dh)

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