德国人移民瑞士，瑞士人移民德国：比你想得要难

苏黎世的啤酒花园确实带有一点德国风情，但与德国啤酒花园的差异还是十分明显的。 Usage Worldwide

德国人移民瑞士，瑞士人移民德国--距离近，语言又通，乍看起来很简单。但事实上，因为各种误解和刻板印象，移民邻国也是一件很复杂的事情：新的开始和融入都不乏阻碍。

6 分钟

短短四周内迁往邻国，听起来是不是过于雄心勃勃？这是很多德国人移民瑞士的经历，并不罕见–民族学家Natascha Bregy的博士论文证实了这一点。

Natascha Bregy本人曾经离开瑞士，前往汉堡求学5年，主攻德国和瑞士之间公民移民的经历。

这两个移民群体有几个共同点：他们普遍具备高学历，母语相似，且文化差异不大。从理论上讲，没有什么能够阻碍他们在邻国的融入。但这仅限于理论上……

瑞士联邦统计局数据显示，截至2023年底，共有32.36万名德国籍人士居住在瑞士，占瑞士总人口的3.6%。与此同时，有10.1万瑞士公民定居在德国，占德国总人口的0.12%。 从移民人数来看，瑞士人移民的第一目的地国是法国，其次是德国。

两国相互移民的差异也显而易见：比如移民动机。“德国人移民瑞士往往是出于经济或职业考量，而瑞士人移民德国则更多地源于个人原因，例如寻求冒险或追随爱情。”Natascha Bregy介绍道。就算有些瑞士人是出于职业动机移民德国，也通常是为了追求个人理想的实现，而非经济利益。

去另一个国家开始新生活的初衷各不相同，但意想不到情况总会发生。任何一位移民都必须办理一系列手续：养老金、银行账户、学校入学、医疗保险、住宿。毋庸置疑，必须为办理这些手续留出充足的时间，而且最好在出发前完成。

然而，有些人只留出四周时间做这些准备工作。“令我惊讶的是，有这么多人毫无准备就搬到了邻国。”Natascha Bregy表示。尤其是从德国移民到瑞士的人更容易如此–这与他们移民的原因有关。

2010年，Natascha Bregy从伯尔尼搬到汉堡深造。在那里，她撰写了一篇关于瑞士和德国之间移民问题的论文。该论文将于2025年末或2026年初出版。 zVg

“我论文中采访的很多德国人都是这种情况：他们的瑞士新雇主往往会负责很多的前期移民手续。”鉴于两国(所谓的)相似性和两国相邻的地理优势，许多移民不会担心在迁居过程中遇到重大障碍。

除此之外，(积极的)刻板印象也从中起到一定作用。Bregy解释说，在很多德国人眼中，瑞士是一个田园诗般的“海蒂之国”，富有牧场、山脉和奶牛-这种印象会影响到他们对移民瑞士的预期，导致他们低估必要的移民手续。

偏见影响融合

一旦迁居到移民国，新的挑战就会出现-尤其是对某些群体而言。“瑞士人往往认为德国移民傲慢且不愿适应新环境。然而，这种负面形象与现实并不相符。”Bregy强调。这让德国人在瑞士的融入变得更加复杂：他们在瑞士扎根和结交朋友的过程变得更加困难。

相关内容

相关内容 海外瑞士人 所有关于“海外瑞士人”话题 人物、政策和观点：欢迎订阅关于海外瑞士人的相关报道。 更多阅览 所有关于“海外瑞士人”话题

德国人对瑞士移民的看法则截然不同：瑞士人良好的声誉源于外界对其祖国的正面刻板印象。“说到瑞士，人们想到的就是财富、成功、守时和礼貌。”Natascha Bregy解释道。这些特质往往会被人们自动转移到瑞士人身上–他们甚至不用证明自己，就会受益于上述“积极偏见”。

融入的障碍

受访的两国移民有一个共同点：他们都希望在新的居住国改善生活的某些方面。

“这可能是工作与生活更好的平衡、薪水的增加、与伴侣的相伴，或者像柏林这样的大城市提供的机会。”Natascha Bregy说。

然而，移民邻国有时也会遭遇融入障碍。“在来自欧洲以外地区的移民或难民背景的移民身上，我们常常会观察到社会的疏远机制和身份讨论。其实，这些同样存在于其他移民群体。”Natascha Bregy强调道。

因此可以说，欧洲内部的移民流动并非总是一帆风顺。“能够顺利融入的人口群体得益于社会、文化和历史变迁的结果。” 在Natascha Bregy看来，有一点是肯定的：成功的融入需要双方共同努力。

(编辑：Balz Rigendinger，编译自法语：郭倢/dh)