欧洲中世纪的猎巫运动起源于瑞士山谷

怪石嶙峋的西门塔尔山谷。 Keystone

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瑞士伯尔尼的西门塔尔山谷地区骇人听闻的猎巫行动的早期记录后来成为整个欧洲猎巫行动的参考资料。这背后究竟是怎么回事？

大约1400年左右，伯尔尼高原地区的西门塔尔山谷地区(Simmental)有数人被指控施行巫术。来自山谷深处一个名叫博尔蒂根(Boltigen)的村子里的一名男子是整个事件的焦点。

外部内容

据当时的记载，他被指控施魔法让孕妇流产、伤害牲畜及破坏收成。在严刑拷打下，他供认曾与魔鬼签了契约。

还有一些史料是关于一个巫师邪教团伙的记录，他们求助魔鬼帮助他们杀害儿童，并从事食人行为。最后这些人全部被判处以了死刑。

猎巫运动 是指搜捕巫师施行巫术的证据，并将被指控的巫师带上宗教审判法庭进行制裁。 16世纪，猎巫达到最高峰，由于当时人类对未知事物的恐慌，并随着两位德国修士著作的猎巫手册《女巫之槌》面世之后，令整个欧洲把猎巫的矛头指向了女性。

《蚁群》，写于1430年，出版于1475年。 Cornell University

《蚁群》作者约翰内斯·尼德 Nationalbibliothek Wien

这是德国道明会(也称：多明我会)神学家约翰内斯·尼德(Johannes Nider)在他的著作《蚁群》(Formicarius)一书中写下的文字。这本书写于1430年，后来成为道明会年轻教士的道德指导论著，这本书也是后来遍及欧洲、臭名昭著的《女巫之锤》(Hexenhammer)的主要来源，这本书在15和16世纪的欧洲，堪称是一本猎巫手册，猎巫行动当时夺去了数万人的生命。

洛桑大学专门研究瑞士早期猎巫运动的历史学家凯瑟琳·希恩(Catherine Chêne)说：”尼德在书中收集的案例和证词很大程度地推动了欧洲女巫之说的传播，尤其是女巫安息日(传说中的女巫聚会)的传播。

然而约翰内斯·尼德笔下的这场西门塔尔山谷猎巫行动真的发生过吗？历史学家对此并不敢下结论。

他们面对的一个棘手问题是，核实史实的唯一资料来源就只有《蚁群》这本书；第二个难题是，这本书中描述的关于伯尔尼高原地区的案例和定罪方式具有超前性，并含带传说中的内容，这些内容很久以后才在其他地方找到的类似描述。

从犹太人到女巫

其实在上述西门塔尔猎巫事件发生时，教会对其他信仰者(即所谓的异端者)的迫害已经持续了很长时间，甚至可以追溯到12世纪。至少在瑞士，猎巫运动的兴起是从14 世纪对新教先驱瓦尔登派(Waldensians)的迫害开始的。

意大利历史学家卡洛·金兹堡(Carlo Ginzburg)在他的著作《女巫安息日-解密一段深夜传说》中也提到，在14世纪，教会主导的对犹太人的大屠杀、对麻风病人的迫害，以及最后从1347年起，欧洲暴发的大瘟疫，都为中欧的首次猎巫运动奠定了基础。

假想敌范围逐渐扩大，从麻风病人的小圈子扩大到女巫和巫师，几乎任何人都可能是敌人。然而，大规模的迫害浪潮直到15世纪才真正开始，因此西门塔尔山谷记载的案例是非常超前的，甚至可能是首例。

巫师之说的形成

这些后来用以指控巫术的核心内容-如魔鬼契约、“安息日”以及巫师和女巫在魔鬼的帮助下施行恶意咒语等，在记录伯尔尼猎巫运动那本文献中都有所提及。

凯瑟琳·希恩在伯尔尼档案馆进行的历史研究表明，从15世纪初开始，伯尔尼地区就出现了针对巫师的审判。“然而，与洛桑所在的瑞士法语区不同，当时女巫安息日这一概念尚未得到认可。”

首次猎巫

首次猎巫运动主要发生在瑞士西部，原因之一是在瓦尔登派受审之后，这里的宗教裁判机构开始运作；此外，1409年当选的教皇亚历山大五世，命令宗教裁判官对新出现的采用“禁忌仪式”的教派采取行动后，整个地区，尤其是法国西部，成了教会关注的焦点。

希恩猜测：”西门塔尔山谷所运用的新方式，很可能是约翰内斯·尼德从其他地方的案例中找到的素材，加在他书中的主要人物-一位名叫彼得的法官身上的，以便看起来更具说服力。”

关于彼得身份的谜团

关于这位伯尔尼法官的身份，一直未能被确认，这也对核实史实增加了难度。大多数研究这段历史的历史学家认为他应该是彼得·冯·格雷耶茨(Peter von Greyerz)，他曾于1392-1406年担任伯尔尼上西门塔尔山谷地区(Obersimmental)的法警。

但是希恩说：“我的调查工作显示，历史上还有一些名叫彼得的法警也有可能是书中提及的那位法官，比如彼得·温特沙茨(Peter Wendschatz，1407–1410年在职) 或者彼得·冯·埃伊(Peter von Ey，1417年在职)；1418-1432年在职的法警，没有记载。”

政治冲突

如果《蚁群》书中所记载的西门塔尔山谷中的事件实属虚构，那么虚构的原因是什么？

大多数猎巫行动都是社会不满情绪酿成的结果，而当时在这个伯尔尼高原深处的这个山谷中也确实出现了社会问题。

偏僻的西门塔尔山谷中的一处农房，摄于1950年左右 © Empirische Kulturwissenschaft Schweiz

1389年上西门塔尔山谷被并入伯尔尼领地，这种政治上的变迁，有可能带来了伯尔尼与其新臣民之间的冲突。

社会矛盾引发猎巫行动，这种情况在历史上也有据可查，希恩说：”研究表明，1428年瓦莱州的猎巫行动，就是吉夏尔·冯·拉隆(Guichard von Raron)男爵与瓦莱州公民之间的冲突引起的。“

在《蚁群》一书中也能找到当时存在冲突的一些蛛丝马迹：彼得法官曾遭到四名男子和一名老妇的袭击，他们因为不满他的一个裁决而采取了暴力行为。

由此可见，指控巫术很有可能是这位法官针对叛逆采取报复行为的有力武器，之后他又将这些案件讲述给尼德，而这些素材被这位作者记录下来，之后又被《女巫之锤》的作者收录，成为打击女巫的参考资料，以此来传播女巫之说阴谋论的理念。

个人偏执

除了紧张的政治局势，法官的个人精神状况也可能在这里起到了决定性作用。历史学家卡特琳·乌茨-特伦普(Kathrin Utz-Tremp)在自己的专业论文《信仰是女人的事吗-弗里堡猎巫运动的开始》中提到，彼得·冯·格雷耶茨患有妄想症。

在任期结束离开西门塔尔山谷时，彼得·冯·格雷耶茨情绪非常恶劣。后来， “他向约翰内斯·尼德讲述了自己的经历，后者则从批判巫师的主观意识出发，诠释了这个故事。”

偏执的迷信

格雷耶茨可能不知道如何与上西门塔尔山谷地区不拘小节的山民打交道，这些山民身上当然也可能有着自己的偏执。约翰内斯·尼德本人对山里人也有这种印象。

尼德认为，由于缺乏传教士，那里的人们非常无知和迷信，很容易受到一些非法习俗的影响。希恩说：”在他的一则轶事中，他曾谴责山民，宁可用一些民间的偏方也不依靠祈祷来消除诅咒带来的影响。”

但不管是文化还是政治差异、个人的精神状况引发了猎巫案件；还是真有巫师和巫婆存在，可以确定的是，在1400年左右，上西门塔尔山谷地区，出现了政治和社会上的紧张局势，并在巫术传说中有所体现。而这些巫术传说在 《蚁群》和后来的《女巫之锤》中的再现，为随后几个世纪横扫整个欧洲的毁灭性猎巫浪潮奠定了核心基础。

(编辑：Balz Rigendinger，编译自德文：杨煦冬/dh)