海外瑞士人：更新护照的烦恼

瑞士生物识别护照配有电子芯片，上面记录着指纹和面部照片，以增加伪造的难度。 Keystone / Christian Beutler

瑞士护照引入生物识别技术后，护照更新要求申请人亲自前往相关机构办理。对于海外瑞士人来说，无论是苦于不菲的旅途费用，还是碍于健康状况，长途跋涉数百乃至数千公里办理新护照绝非易事。

6 分钟

瑞士日内瓦籍老人Jacqueline Martindale定居美国，91岁的她双目失明，行动需要助行器。当需要更新瑞士护照时，问题来了。“瑞士驻纽约总领事馆告知我妻子，她必须亲自前往纽约办理新的身份证件。”她的丈夫John Martindale证实道。

Jacqueline Martindale很久以前移民美国，她和丈夫住在波士顿(美国东北部马萨诸塞州)附近，纽约距离这里大约350公里。

不去，就没有护照

2024年，共有78124名居住在国外的瑞士公民更新了身份证件。对于那些居住在像美国这样幅员辽阔大国的瑞士公民来说，办理新的瑞士身份证件往往意味着大量的时间和金钱投入。

有时，为了前往负责其事务的瑞士政府代表机构，海外瑞士公民甚至需要跨境旅行。例如，瑞士驻泰国曼谷大使馆和领事中心的领事就负责为柬埔寨、老挝、马来西亚和缅甸提供领事服务。

“这意味着，任何想要更新护照的瑞士公民，无论年龄或身体状况如何，都必须做好要花钱和搭时间的准备。就我妻子而言，她还需要有人陪同，这使得费用翻倍。难道，政府是故意阻挠瑞士公民更新护照吗？或仅仅是官僚作风作祟？”John Martindale抱怨道。

Martindale夫妇在他们位于美国波士顿附近的家门前合影。 courtoisie

瑞士驻外使领馆的上级机构-瑞士联邦外交部向瑞士资讯swissinfo.ch表示，无论具体情况或行程远近，外交部都不会承担公民因办理护照更新而产生的费用。

都是“生物识别”的错

不过，外交部补充指出，如果海外公民有行动障碍，瑞士驻外机构可以远程签发身份证，“前提是出示医疗证明”。身份证不包含生物识别数据，因此有医疗证明的申请人可不必亲自前往办理。

于此不同的是，自2010年起，所有新签发的瑞士护照都包含录有指纹和面部照片的电子芯片。为了采集这些生物识别数据，申请者本人则必须亲自现身。

根据瑞士联邦外交部的说法，“所有提供领事服务的瑞士代表机构(大使馆和总领事馆)都可以签发生物识别护照。” 不巧的是，在Martindale老夫妇居住的波士顿，只有一家瑞士领事馆，而非总领馆。

当然，个人在行动之前仍需专门查询，因为并非所有大使馆和总领事馆都提供生物识别注册服务，例如：瑞士驻芝加哥总领事馆就没有相应的设备。

移动站点

为了解决瑞士海外公民多年来一直诟病的这个问题，瑞士外交部设立了21个流动服务站。使用这些服务站的领事机构覆盖范围广阔的领区(有时跨越多个国家)。

这些流动服务站的分配并无特定规则可循。外交部表示：“该事务由各驻外代表机构直接协调组织，并根据可用资源而定。”

外交部明确表示，如果移动服务站设备送达某领馆的计划被取消，“总领馆不承担公民由此产生的一切费用(如住宿、机票、租车等)”。

Jacqueline Martindale并不急需更新护照，她一直等到移动设备停驻波士顿领事馆时，才就近办理。“我妻子应该会在四到六周内收到新护照，这样她就能赶上我们飞往苏黎世的航班了。”John Martindale说道。然而，从最初联系领事馆到最终拿到新护照，他们整整花了半年时间。

>>当海外瑞士公民的配偶希望加入瑞士国籍时，他们也会面临诸多障碍：

相关内容

相关内容 海外瑞士人 瑞士人配偶：入籍瑞士指南 此内容发布于 海外瑞士公民的配偶可以在结婚几年后申请瑞士国籍。但是，想要获得“红底白十字”护照，势必需要付出很大的努力：繁缛的手续、对语言水平的要求，还有对某些国家来说让人望而却步的费用…… 更多阅览 瑞士人配偶：入籍瑞士指南

抓住一切机会

鲜为人知的是，海外瑞士公民如果需要更新身份证件，不一定非要在指定的瑞士驻外代表处办理。

在事先预约的情况下，海外瑞士人可以向其他代表处(若办理护照，则需在配备生物识别设备的机构)提出申请。或者，他们也可以在赴瑞旅行期间，在瑞士境内的护照办公室办理护照更新。

如果需要紧急延签身份证件，可以申请临时护照。临时护照可由总领事馆或设有领事处的大使馆签发。

值得注意的是，临时护照只在有正当理由的紧急情况下才会签发，且并不被所有国家所承认。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自法语：郭倢/xy)

阅读最多

海外瑞士人 讨论最多