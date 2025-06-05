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瑞士女國足後衛期待歐洲盃冠軍賽

7年來盧安娜·比勒一直是瑞士國足女隊的骨幹。
7年來盧安娜·比勒一直是瑞士國足女隊的骨幹。 Gabor Baumgarten / Getty Images

一個月後女足歐洲盃錦標賽將在瑞士舉行，瑞士女性國足隊員盧安娜·比勒(Luana Bühler)對這場賽事充滿期待。女足歐錦賽將對瑞士的女性足球產生什麼影響？比勒發表了自己的看法。

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我的工作重点是与瑞士海外侨民相关的议题，包括瑞士的政治发展及其对海外侨民的影响，以及社会、经济和文化问题。 在加入瑞士资讯之前，我曾在《阿尔高报》担任地方新闻记者。我拥有多语言传播学士学位，并且按照瑞士的传统完成了商业文员学徒培训。

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瑞士的女足球員通常都是業餘踢球，但29歲的瑞士女國足隊員盧安娜·比勒在瑞士女足界是個特例，因為她可以靠踢球謀生。她現在已在英格蘭生活了兩年，效力於托特納姆熱刺足球俱樂部(Tottenham Hotspur)。此前，她曾作為職業球員在德國踢過五年球。

是由歐洲足球協會聯盟(UEFA)主辦的歐洲最高級別的女子國家隊足球賽事。

第14屆歐洲女子足球錦標賽將於2025年7月2日至27日在瑞士舉行。

舉辦城市包括：蘇黎世、巴塞爾、伯恩、日內瓦、盧塞恩、聖加侖、西昂和圖恩。

布勒的父親是一名足球教練。她和她的五個兄弟姐妹(兩個姐妹和三個兄弟)經常在他們位於盧塞恩阿爾蒂肖芬(Altishofen)的家中踢球。當她的哥哥和姐姐，尤其是大姐開始在俱樂部踢球時，盧安娜就下決心像她一樣，也加入足球俱樂部。

那時瑞士還沒有’女子足球隊’，但我並不在意，比勒說：「因為對我來說，只要能踢球就行。」

根據瑞士足球協會統計，瑞士有338’991人在俱樂部踢足球，其中12%是女性。足球專家、前職業球員瑪蒂娜·莫澤(Martina Moser)說：「足球是最受女性歡迎的團隊運動。當然，男性球員的數量更多，但在過去15年中，女性球員的數量翻了一番。」

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歐洲女子足球錦標賽將在瑞士舉行，盧安娜·比勒希望「歐洲錦標賽將為瑞士女子足球起到推動作用」。雖然這些年發生了一些變化，但距離瑞士女孩們能和男孩們一樣擁有平等的踢球機會，還有很長的路要走，」比勒說：「我希望能盡快解決這個問題。」

專家瑪蒂娜·莫澤堅信，歐洲錦標賽將推動女子足球的發展。她說：「歐錦賽之後，可能會有很多女孩想踢足球並加入一個足球俱樂部。然而，要想讓更多的孩子能夠在俱樂部踢球，必須要在基礎設施上投資。很多俱樂部都有很長的等待名單」，莫澤說。場地和更衣室不足是許多俱樂部目前面對的主要問題。

一直都在踢球

要成為瑞士女足的頂尖人物，更多的是靠機緣巧合，而不是系統的培養機制。布勒的成長之路就是一個很好的例子。小時候，她也喜歡過跳舞、體操、網球、騎馬和滑雪。「像我們這樣的大家庭，踢足球是最容易組織起來的活動。」 她從當地的捨茨足球俱樂部(FC Schötz)、克賴恩斯足球俱樂部(FC Kriens)踢到了盧塞恩足球俱樂部(FC Lucerne)和蘇黎世女子足球俱樂部(FC Zurich Women)，後來又進入了德國霍芬海姆足球俱樂部(TSG 1899 Hoffenheim)。布勒說：「我從未想過有一天能靠足球賺錢，並以此為生。」事實上，她一直想上大學。

7年來，盧安娜·比勒作為職業球員生活在國外。
7年來，盧安娜·比勒作為職業球員生活在國外。 2024 Eurasia Sport Images

她也完成了高等教育，在踢球的同時，比勒現在正在透過遠距學習攻讀工商管理碩士學位，而工商管理學士學位她已經拿到手，主修的是銀行和金融。

她在為以後做打算，但目前她職業球員生涯的終點還未到來。她說，因為有了穩定的收入，她的足球生涯得到了延長；如今女性就算有了孩子也不一定意味著足球生涯的結束。

瑪蒂娜·莫澤也證實，這種情況是在近幾年才開始的：「為什麼一名女性在25歲時，因為想生孩子就要放棄踢球？」針對這個問題，現在在女性職業運動員的合約中終於有了公平的條款。

在瑞士，女性不能以足球為生

身為女子足球員，是否一定要出國才能賺錢？「是的，如果你想集中精力踢球並以此為生的話，只能出國。瑞士距離女性靠踢球為生還有很長的路要走」。在瑞士，大多數超級聯賽女球員都還要兼職一份其他的工作來維持生計。

目前瑞士還沒有關於女足工資的統計數據，但瑞士國家隊隊長利亞·韋爾蒂(Lia Wälti)向CH網站透露的資訊提供了一個例子。韋爾蒂表示，如果她擁有一份薪水較高的商業職員工作，會賺得比現在多。這位職業球員受僱於瑞士頂級足球俱樂部阿森納(Arsenal)，是瑞士收入最高的球員之一。

图表
SWI swissinfo.ch

盧安娜·比勒對自己的財務狀況格外關注，這不光是因為她學的財政專業。她將自己的收入的一部分投資於自己的私人退休金。比勒說，國家隊的其他球員也越來越關注財務問題。「我尤其感到高興的是，那些年輕的球員在她們職業生涯的初期就已經意識到，如果到30歲還沒有理財，會導致什麼樣的後果，」比勒說。

簽證問題

移民英格蘭對這位國家隊後衛來說是邁出了一大步，不僅是因為距離，還有文化和職業上的問題。

在德國南部踢球的時候，一切都與瑞士差不多。而倫敦的生活則不同。比勒說：「我意識到更多瑞士可貴的地方。」

在瑞士，離家近、交通便利、行政事務簡單，還有美麗的大自然。而在英國，找到新鮮食物是額外的挑戰。這位足球員說：「我現在終於找到了一個可以買到新鮮蔬菜的地方。」

盧安娜·比勒和她的男朋友住在倫敦的郊外。
盧安娜·比勒和她的男朋友住在倫敦的郊外。 zVg

布勒在英國持有「體育人員」居留許可，該簽證對運動員有一定的要求。之前的雇主或本賽季的實際出場時間都能為獲得這種簽證加分。比勒說：「自英國脫歐後，要求變得更加嚴格了。」

滑雪是禁忌

在職業方面，布勒在英國的生活也變得更加艱苦。「在德國，女足正在朝著專業化發展，但在英國，女子足球早已專業化。」

盧安娜·比勒在職業生涯開始前曾擔任滑雪教練，但現在她在業餘時間卻不能去滑雪了，​​因為她的合約禁止她滑雪。「在德國，他們也認為應該允許瑞士女性滑雪。」她玩笑道。

這條款在職業運動中很常見，布勒對此並不在意：「我將大量精力和時間投注在足球上。」她不想冒險，因為在滑雪運動中，造成風險的不一定是你自己。

對歐洲盃的期待

現在，她正熱切地期待著在家門口舉行的歐洲錦標賽。國家隊名單將於6月23日公佈。國家隊常規球員被徵召的可能性很高。

足球專家瑪蒂娜·莫澤說：「在家門口參加歐洲錦標賽可能是球員職業生涯中最大的亮點。女子足球運動和女足球員在場內外都能產生很大影響。」

(編輯：Balz Rigendinger，編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校對：盧品妤 )

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