瑞士“山妞”海蒂：为什么全世界孩子都爱她？

阿尔卑斯山中的海蒂和彼得(20世纪70年代电视剧场景)。 KEYSTONE

生活在纽约都市的八岁男孩儿对瑞士大山里的海蒂着迷不已。瑞士作家约翰娜·施皮里(Johanna Spyri)的同名经典作品在诞生145年后的今天仍然感动着全世界的孩子们。瑞士阿尔卑斯山里自由不羁的小姑娘是不是也是你对瑞士的童年印象？

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《纽约时报》文学副刊编辑戴夫·金(Dave Kim)认为，“做一点准备没有坏处。”不久前，他的母亲和妹妹刚从美国搬到了日内瓦。金和家人计划去瑞士看望她们。

为了让八岁的儿子预先了解一下这片从未涉足过的度假目的地国，他想找一本合适的儿童读物，最终他选中了约翰娜·施皮里(Johanna Spyri)的小说《海蒂》。他知道这是一本经典著作，仅此而已。戴夫·金从说：”我自己从未读过这本书。我喜欢的瑞士作家是罗伯特·瓦尔泽(Robert Walser)和马克斯·弗里施(Max Frisc)。”

与父亲不同，金的儿子并不是书虫一枚，相反，他更喜欢玩棒球， 或者刷YouTube视频。直到不久前，他甚至连阅读都很吃力。戴夫·金已经放弃培养儿子阅读兴趣的努力。

但是，“奇迹”发生了。这位纽约都市男孩居然对瑞士山区小女孩亲近大自然的探险故事爱不释手。戴夫·金在《纽约时报》上风趣地讲述了这种热情如何指引着父子俩去往海蒂的家乡-格劳宾登州迈恩菲尔德(Maienfeld)村。在那里，《海蒂》的粉丝们可以在小说中所描述的村舍院落间漫步。小女孩的故事神奇地照进现实。

起初在纽约，戴夫·金用互联网上《海蒂》的免费版本作为睡前读本念给儿子听。”我以为他无论如何都不会感兴趣。”但是，儿子一直要他继续往下读。

海蒂村每年都有来自世界各地的粉丝前来参观。 KEYSTONE

发现儿子感兴趣，戴夫·金便从当地图书馆借来了一本《海蒂》绘本，这是一版更现代的译本，他的儿子开始自主阅读。金的妻子也不敢相信自己的眼睛。八岁的儿子还在乘车路上听完了故事的音频版本。

海蒂在儿子的生活中变得无处不在，这让父亲很是纳闷。“这本书为什么这么吸引他？戴夫·金自己一开始也觉得这本书有些无聊且过于宗教化。但慢慢地，他开始欣赏这本书。他开始明白，一个来自大城市的孩子和一个来自瑞士山区的小女孩其实也有共同之处。

男孩儿女孩儿都喜欢

苏黎世大学大众文学和媒体教授、约翰娜·施皮里作品专家克里斯蒂娜·洛舍尔(Christine Lötscher) Ayse Yavas

约翰娜·施皮里于1879年和1881年出版的《海蒂历险记》已被翻译成55种语言，是世界上阅读人数最多的书籍之一。苏黎世大学大众文学和媒体教授、约翰娜·施皮里作品专家克里斯蒂娜·洛舍尔(Christine Lötscher)解释说：“鉴于此书流传之广，一位美国父亲发现了它，这并不奇怪。”

她说：”与其说海蒂是个女孩，不如说她是个野生的孩子。”海蒂的冒险精神和对自由的渴求让这本书对男孩和女孩具有同样的吸引力。这也正是作者想要的效果，洛舍尔解释说：“约翰娜·施皮里非常清楚自己在做什么，在给谁讲故事。”

施皮里说过，《海蒂》这本书是“写给孩子和爱孩子的人”。这一点让《海蒂》有别于施皮里专门为女孩写的其他故事。

读者喜欢海蒂独立的个性。书一开始，小女孩就被姨妈裹得严严实实，可她上山去牧场后，脱下了紧身衣的束缚。洛舍尔喜欢 “这种真正的放飞的场景”。她认为这是小女孩摆脱身体和当时所有习俗束缚的一种方式。

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和今天的孩子一样

洛舍尔说，约翰娜·施皮里对大自然的描绘一样打动了今天的孩子们。获得解放的海蒂光着脚丫在草地上奔跑，与动物们融洽相处，热爱大自然和傍晚山峦亮起灯光时的神奇景象。

在19世纪的瑞士山谷中，社会束缚依然严苛。海蒂后来在法兰克福居住期间，就因为禁锢身体紧身衣而受尽折磨。

洛舍尔解释说：”小读者们能感受到山中疯狂自由与法兰克福严格禁锢之间的反差，因为他们也都也经历过束缚和解放的时刻。”

海蒂无法被约束住，她永远不会安坐不动。她的不安分和今天的许多孩子很相似。她身体里住着一个自由的灵魂，对严肃的规则和限制无比厌倦。戴夫·金证实道，他的儿子也是如此。他可以想像，儿子喜欢“海蒂的野性和乐观，以及她对礼节和礼貌的漠视”。

让人静下来的故事

戴夫·金认为海蒂的故事情节进展缓慢，情节太少，所以他完全没想到儿子会有耐心一直读下去。克里斯蒂娜·洛舍尔解释说：”这可能与儿童和成人体验世界的方式不同有关。”她认为，这本书的缓慢节奏给了孩子们“停下来”的机会，让他们在这个不停变幻的世界中找到平静。

海蒂村里的海蒂家。 KEYSTONE

戴夫·金的儿子现在已经走出了着迷海蒂的阶段，但这本书成全了父子俩一次难忘的旅程。海蒂村之行是孩子与父亲沟通的绝佳机会。戴夫·金回忆道：”我们并没有谈论很多关于书的事情，但很享受在一起的时光。”

在从日内瓦到格劳宾登的火车旅途中，一路风景绚丽。然后，他们踏着海蒂的徒步路线，参观了村庄。傍晚时分，一起欣赏夕阳西下，群山熠熠生辉。戴夫·金感叹道：“一切都很不可思议。”

只要有家人还住在瑞士，金父子就一定会回来，继续探索这个国家。戴夫·金笑道：”也许下次我可以让儿子预习一下马克斯·弗里施的书。”

（编辑：Samuel Jaberg /Janine Gloor，编译自法语：郭倢/xy)

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