瑞士工程師：在南極工作一年是什麼感受？

托馬斯·申克在諾伊邁爾三號站前。 Lukas Weis

南極是許多人的夢想旅遊目的地，然而在那裡工作一年是什麼感覺？尤其是近乎無盡的冬季極夜，怎樣才能撐過去？瑞士人托馬斯·申克(Thomas Schenk)準備接受這個挑戰，他被派遣到德國南極考察站，準備在那裡工作一年。

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Giannis Mavris

瑞士在全球的地位如何？未来又将走向何方？我关注当前的发展趋势及其未来的可能演变。 在完成历史、法律和欧洲研究学业后，我曾在瑞士驻雅典大使馆工作。我在国内外的新闻行业积累了丰富的经验，涵盖地方、国家和国际层面的新闻报道，并担任自由记者和正式记者。目前，我专注于国际新闻报道。

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短暫的夏季已經過去，接下來就是漫長的南極冬季-托馬斯·申克的工作是，確保諾伊邁爾三號極地站順利過冬。

在世界上最孤獨的地方待上一年，熬過無盡的極夜，就算感覺實在受不了了也不可能離開，是種什麼感覺？瑞士人托馬斯‧申克(Thomas Schenk)決定迎接這個挑戰。

從2024年底開始，他被派駐到南極洲的諾伊邁爾三號站(Neumayer III)-德國科學考察站工作。他的職責是負責極地站冬季的技術管理，確保人員和設備在冰冷的沙漠中安全過冬。

我們透過視訊電話聯絡上了申克-在一間儲藏室裡，他說：「現在非常忙，站裡到處都是人，想找到個安靜的角落都不容易。」在南極洲，夏季大約從11月底持續到3月初，這個季節約有50多人住在諾伊邁爾三號站。 之後，至少在空間上，情況會變得舒適一些：只有申克和另外8個人將留在站裡，直到八個月後他們被替換下來。

Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

南極數據 南極面積達1400平方公里，比歐洲和澳洲都大。幾乎整個南極大陸的表面都被冰覆蓋。冰層平均厚度為2000公尺。據估計，如果所有的冰都融化，海平面將上升近60公尺。 南極大陸的氣候是世界上最冷的，但地區差異很大。諾伊邁耶三號站所在地區夏季氣溫可達到冰點，而冬季氣溫則可下降到攝氏零下50度，這裡還時有風暴，有時會持續數週之久。

在南極洲有足夠強的網路支援視訊通話，但這還是近兩年才能做到的。網路連接是透過「星鏈」進行的。申克告訴我們：「也可以通過其他衛星或無線電進行連接，因此通訊不成問題。」

但是每年仍有四分之三的時間考察站是無法抵達的。最後一艘船離開、最後一架飛機起飛之後，從三月初開始，留在這裡的工作人員就只能靠自己了。到了冬天，海水結冰，飛機無法降落，不再有人能離開，也沒有人再來。搭乘雪車前往下一個站點需要長達20個小時的時間，但由於氣溫經常在攝氏零下30-40度之間，而且總是伴隨著狂風，所以想要去其他站點的可能性也不大。

申克說：「這是我們必須時時記住的一點。」夏季的喧鬧有時會讓人忘記自己身在何處。但從三月初開始，南極的冬天就要來臨，用申克的話說，“漫漫長夜”即將開始。

八個月的冬季-零下50 度

在夏季，研究人員收集數據並進行實驗，而冬季團隊的四名成員則在冬季繼續他們的研究。諾伊邁爾三號考察站是阿爾弗雷德·魏格納研究所(Alfred Wegener Institute)廣泛開展極地和海冰研究的基地，也是南極冰漠探險的起點-就算在南極，該地區也屬於偏遠地區。

諾伊邁爾三號考察站位於所謂的埃克斯特倫冰架上，靠近威德爾海的海岸。由於冰架會自然移動，因此或許有一天，極地站的基座會像冰山一樣斷裂。考察站矗立在一個平台上，由16個液壓支架支撐，讓建築物進行階段性高度調整，諾伊邁爾三號站將至少能運作到2035年。

作為車站內的技術工程師，托馬斯·申克負責冬季技術管理工作-他要確保從雪地機到衛生設施，再到將冰雪加工成站內飲用水的機器等運作正常。「我們裝備很齊。但如果在嚴冬時節有什麼東西壞了，又沒有備件，我就必須想辦法解決。」

以前 下一个 南极大陆的原住民-企鹅，也是诺伊迈尔三号站的科研对象。 Thomas Schenk 诺伊迈尔三号站将至少能运行到运行到2035年。 Thomas Schenk 铲雪是这里的日常工作。 Thomas Schenk 夏天直升机可以在雪地上降落。 Thomas Schenk 轮船可以在夏季靠岸停靠，冬天海水冻结，风暴很大。 Thomas Schenk 轮船只能靠老吊车卸货。 Thomas Schenk 白色的冰雪世界。 Thomas Schenk 工作照，所有机器的维护都由申克和一位女同事负责。 Thomas Schenk 群居的王企鹅在南极洲比比皆是，约有50万只。 Thomas Schenk 南极洲的科研工作有时候需要重力机器上场。 Thomas Schenk 海狮也生活在这里。 Thomas Schenk 风暴来了，只能躲在室内等待…… Thomas Schenk 诺伊迈尔三号站内的温馨一角。 Thomas Schenk 苍茫的世界。 Thomas Schenk 图片1

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托馬斯·申克在伯爾尼州的馬迪斯維爾(Madiswil)長大。他當過建築機械技工學徒，當過軍官，後來又進修了機械工程和其他課程，有過多次長期在國外生活的經歷。至於私人旅行，他騎自行車從摩洛哥去過岡比亞；說到工作，他曾在挪威建造隧道。

「極度的寒冷、肆虐的風暴和似乎無盡的極夜」，這是德國阿爾弗雷德·魏格納研究所對諾伊邁爾三號站周圍環境的描述。而申克為什麼想在這裡待一年呢？他說：「當然是對探險的渴望，同時也是檢驗我知識和技能的機會。從職業角度來說，這個職位是一個令人興奮的挑戰。」

儘管在南極荒涼的環境中過冬肯定會很無聊，但他的工作時間是正常的，每周有一天的休息時間，他可以做運動，或與其他隊員一起做些事情，比如建造一個冰屋。然而：「以前的過冬團隊告訴我們，你計劃的事情可能最終只能完成一半。因為還有很多工作要做。」

南極洲：法律上的複雜地帶

在法律層面，申克實際上是處於一個“無人區”，因為根據國際法，有關這片最南端大陸的許多問題仍懸而未決。 1959年的《南極條約》規定，南極洲不得用於軍事或工業目的，只能用於科學研究。條約也凍結了一些國家的領土聲索-例如，挪威對諾伊邁爾三號基地所在的區域就提出了聲索。

申克受僱於德國F. Laeisz船運公司，該公司負責極地站的後勤和維護工作。那他現在算是僑居國外的瑞士人嗎？托馬斯·申克對此也不清楚，他曾與多個部門聯繫，但沒有一個部門能提供任何有用資訊。因此，儘管他受僱於一家德國公司，在南極大陸上的一個德國研究站工作，但他的關係依然留在瑞士，而身處的地區是挪威聲索的領土。南極洲的情況實在太複雜了。

南極是一個“無人區”，因為根據國際法，有關這片最南端大陸的許多問題仍懸而未決。 Thomas Schenk

儘管與世隔絕，但如果世界上真的發生了什麼大事，他將是最先知道的人之一。這是因為該考察站也是地震儀和次聲站的所在地。因此，如果某個地方引爆了核彈或發生了大地震，諾伊邁爾三號站上的九個人將會立即得到通知，而且他們也有可能是處於世界上最安全的地方。

(編輯：Benjamin von Wyl，編譯自德文：楊煦冬/yz，繁體校對：盧品妤)

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