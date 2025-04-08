瑞士工程師：在南極工作一年是什麼感受？
南極是許多人的夢想旅遊目的地，然而在那裡工作一年是什麼感覺？尤其是近乎無盡的冬季極夜，怎樣才能撐過去？瑞士人托馬斯·申克(Thomas Schenk)準備接受這個挑戰，他被派遣到德國南極考察站，準備在那裡工作一年。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
短暫的夏季已經過去，接下來就是漫長的南極冬季-托馬斯·申克的工作是，確保諾伊邁爾三號極地站順利過冬。
在世界上最孤獨的地方待上一年，熬過無盡的極夜，就算感覺實在受不了了也不可能離開，是種什麼感覺？瑞士人托馬斯‧申克(Thomas Schenk)決定迎接這個挑戰。
從2024年底開始，他被派駐到南極洲的諾伊邁爾三號站(Neumayer III)-德國科學考察站工作。他的職責是負責極地站冬季的技術管理，確保人員和設備在冰冷的沙漠中安全過冬。
我們透過視訊電話聯絡上了申克-在一間儲藏室裡，他說：「現在非常忙，站裡到處都是人，想找到個安靜的角落都不容易。」在南極洲，夏季大約從11月底持續到3月初，這個季節約有50多人住在諾伊邁爾三號站。 之後，至少在空間上，情況會變得舒適一些：只有申克和另外8個人將留在站裡，直到八個月後他們被替換下來。
南極面積達1400平方公里，比歐洲和澳洲都大。幾乎整個南極大陸的表面都被冰覆蓋。冰層平均厚度為2000公尺。據估計，如果所有的冰都融化，海平面將上升近60公尺。
南極大陸的氣候是世界上最冷的，但地區差異很大。諾伊邁耶三號站所在地區夏季氣溫可達到冰點，而冬季氣溫則可下降到攝氏零下50度，這裡還時有風暴，有時會持續數週之久。
在南極洲有足夠強的網路支援視訊通話，但這還是近兩年才能做到的。網路連接是透過「星鏈」進行的。申克告訴我們：「也可以通過其他衛星或無線電進行連接，因此通訊不成問題。」
但是每年仍有四分之三的時間考察站是無法抵達的。最後一艘船離開、最後一架飛機起飛之後，從三月初開始，留在這裡的工作人員就只能靠自己了。到了冬天，海水結冰，飛機無法降落，不再有人能離開，也沒有人再來。搭乘雪車前往下一個站點需要長達20個小時的時間，但由於氣溫經常在攝氏零下30-40度之間，而且總是伴隨著狂風，所以想要去其他站點的可能性也不大。
申克說：「這是我們必須時時記住的一點。」夏季的喧鬧有時會讓人忘記自己身在何處。但從三月初開始，南極的冬天就要來臨，用申克的話說，“漫漫長夜”即將開始。
八個月的冬季-零下50 度
在夏季，研究人員收集數據並進行實驗，而冬季團隊的四名成員則在冬季繼續他們的研究。諾伊邁爾三號考察站是阿爾弗雷德·魏格納研究所(Alfred Wegener Institute)廣泛開展極地和海冰研究的基地，也是南極冰漠探險的起點-就算在南極，該地區也屬於偏遠地區。
諾伊邁爾三號考察站位於所謂的埃克斯特倫冰架上，靠近威德爾海的海岸。由於冰架會自然移動，因此或許有一天，極地站的基座會像冰山一樣斷裂。考察站矗立在一個平台上，由16個液壓支架支撐，讓建築物進行階段性高度調整，諾伊邁爾三號站將至少能運作到2035年。
作為車站內的技術工程師，托馬斯·申克負責冬季技術管理工作-他要確保從雪地機到衛生設施，再到將冰雪加工成站內飲用水的機器等運作正常。「我們裝備很齊。但如果在嚴冬時節有什麼東西壞了，又沒有備件，我就必須想辦法解決。」
托馬斯·申克在伯爾尼州的馬迪斯維爾(Madiswil)長大。他當過建築機械技工學徒，當過軍官，後來又進修了機械工程和其他課程，有過多次長期在國外生活的經歷。至於私人旅行，他騎自行車從摩洛哥去過岡比亞；說到工作，他曾在挪威建造隧道。
「極度的寒冷、肆虐的風暴和似乎無盡的極夜」，這是德國阿爾弗雷德·魏格納研究所對諾伊邁爾三號站周圍環境的描述。而申克為什麼想在這裡待一年呢？他說：「當然是對探險的渴望，同時也是檢驗我知識和技能的機會。從職業角度來說，這個職位是一個令人興奮的挑戰。」
儘管在南極荒涼的環境中過冬肯定會很無聊，但他的工作時間是正常的，每周有一天的休息時間，他可以做運動，或與其他隊員一起做些事情，比如建造一個冰屋。然而：「以前的過冬團隊告訴我們，你計劃的事情可能最終只能完成一半。因為還有很多工作要做。」
南極洲：法律上的複雜地帶
在法律層面，申克實際上是處於一個“無人區”，因為根據國際法，有關這片最南端大陸的許多問題仍懸而未決。 1959年的《南極條約》規定，南極洲不得用於軍事或工業目的，只能用於科學研究。條約也凍結了一些國家的領土聲索-例如，挪威對諾伊邁爾三號基地所在的區域就提出了聲索。
申克受僱於德國F. Laeisz船運公司，該公司負責極地站的後勤和維護工作。那他現在算是僑居國外的瑞士人嗎？托馬斯·申克對此也不清楚，他曾與多個部門聯繫，但沒有一個部門能提供任何有用資訊。因此，儘管他受僱於一家德國公司，在南極大陸上的一個德國研究站工作，但他的關係依然留在瑞士，而身處的地區是挪威聲索的領土。南極洲的情況實在太複雜了。
儘管與世隔絕，但如果世界上真的發生了什麼大事，他將是最先知道的人之一。這是因為該考察站也是地震儀和次聲站的所在地。因此，如果某個地方引爆了核彈或發生了大地震，諾伊邁爾三號站上的九個人將會立即得到通知，而且他們也有可能是處於世界上最安全的地方。
(編輯：Benjamin von Wyl，編譯自德文：楊煦冬/yz，繁體校對：盧品妤)
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