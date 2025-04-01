瑞士應該降低入籍門檻

無論是住在瑞士的外國移民還是移居國外的瑞士人的後裔，都希望能擁有一本瑞士護照。 (C) Csklyarova | Dreamstime.com

瑞士護照一本難求，無論是住在瑞士的外國移民還是移居國外的瑞士人的後裔，都希望能擁有一本瑞士護照。 而瑞士並非移民國，入籍基於一種不同的觀念：血統觀念；或透過做出貢獻。那麼在瑞士要取得公民權需要滿足什麼條件呢？

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Melanie Eichenberger 我的工作重点是与瑞士海外侨民相关的议题，包括瑞士的政治发展及其对海外侨民的影响，以及社会、经济和文化问题。 在加入瑞士资讯之前，我曾在《阿尔高报》担任地方新闻记者。我拥有多语言传播学士学位，并且按照瑞士的传统完成了商业文员学徒培训。

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居住在瑞士的外國人希望能更容易加入瑞士國籍，現在在一些民主活動家為簡化外國人的入籍程序發起了一項動議；而瑞士海外僑民的後代也有同樣的需求，他們遞交了一份請願書，要求降低入籍門檻。

瑞士奉行血統入籍原則(ius sanguinis)： 透過父系或母系血統獲得國籍-德國、奧地利和瑞士也都使用此原則。

另一種是出生地原則(ius soli)：透過在相關國家出生而獲得國籍。美國、南美洲、加拿大和澳洲等典型的移民國家就是這種情況。

現在，幾十年來第一次，瑞士有人提出了一項旨在簡化移民入籍程序的動議。 2024年11月底，動議委員會向聯邦秘書處提交了104’603個有效簽名。這項“民主動議”的目的是擴大外國公民在瑞士的權益。

同時，移居海外的瑞士公民的後代也呼籲簡化申請入籍條件，以便瑞士人的公民身分能在國外傳給自己的後代。

2024年7月，一份由約110名海外瑞士僑民和11’500名瑞士移民後裔簽署的請願書被提交給聯邦議會(我們曾對此進行過報道)。

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在同一時期，出現了兩項涉及入籍原則的請求，雖然彼此並不排斥，但支持者和反對者之間卻存在著明顯的分歧。

瑞士四分之一的人口是外國人

“民主動議”(Democracy Initiative)的宗旨是消除外來人口現有入籍的障礙。動議委員會在介紹中寫道：「在瑞士，超過四分之一的外國人口被排除在民主制度之外(沒有國籍不能參加全民投票)。透過簡化入籍程序，瑞士兩百萬外國人應該有機會參與到共同決策中來。」

2024年11月底，動議委員會向聯邦秘書處提交了104’603個有效簽名。 Keystone / Peter Klaunzer

至今為止，要想加入瑞士國籍，必須滿足多項要求： 在瑞士居住至少10年(其中提出入籍申請之前5年中的3年必須定居在瑞士)，才能透過普通入籍程序申請入籍；兒童時期在瑞士居住的時間按雙倍計算。

《瑞士公民法》也規定，只有很好融入瑞士並熟悉瑞士風土人情的人，才能獲得瑞士護照；申請入籍者也不能對瑞士的內部或外部安全構成威脅。

瑞士入籍條件： 常規入籍 居住時間：在瑞士連續居住滿10年（8至18歲之間的居住時間算雙倍). 語言要求：掌握瑞士國家語言（德語、法語、義大利語或羅曼什語），口語達到B1水平，書寫達到A2水平。 融入社會：適應瑞士生活，熟悉瑞士風俗。 遵守法律：遵守瑞士法律，沒有犯罪紀錄。 經濟獨立：在申請前的三年內沒有接受社會福利救濟。



簡化入籍 瑞士公民配偶：與瑞士公民結婚並共同生活至少三年，在瑞士居住滿五年。

第三代移民：祖父母中至少有一位出生在瑞士，父母中至少有一方在瑞士生活了至少十年，在瑞士接受過至少五年的義務教育。 無國籍兒童：在瑞士生活滿五年。

瑞士是歐洲入籍條件最嚴苛的國家之一。入籍專家芭芭拉·馮·呂特(Barbara von Rütte)證實說：「瑞士對外國公民入籍的要求很高。儘管他們中的許多人在瑞士長大，對瑞士文化有著很好的了解。但他們同樣需要通過嚴格的入籍審批程序才能入籍，譬如，他們必須證明自己有足夠的瑞士朋友，等。」

這些入籍條件不會因為那項「民主動議」而取消，但難度會降低。

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加入瑞士國籍對於生活在瑞士的外國人來說越來越重要，這不僅是因為擁有了政治權益。蘇黎世應用科技大學(ZAHAW)國際法和歐洲法講師瓦萊裡奧·普里利(Valerio Priuli)說：「隨著2016年『驅逐出境』動議付諸實施和2019年《外國人法》收緊以來，持有永久居住證(C卡)外國人的居留保障有所下降。」

例如，過去在瑞士住滿15年後，就不必再擔心因領取社會福利被撤銷C卡了；而現在則可能因各種原因被撤銷或轉為臨時居留證(B卡)。

成千上萬的海外瑞士後裔

這項民主動議面向的是居住在瑞士的外國人。而現在總有一些生活在海外的瑞士人的後代會突然發現，他們作為瑞士海外僑民子弟卻從未擁有過瑞士國籍；或者在不知情的情況下失去了自己的瑞士公民身份。

而海外僑民子女要想重新獲得瑞士公民身份往往會面對許多官僚主義門檻；有些人因為錯過了最後期限而失去了再入籍的可能。瑞士資訊SWI swissinfo.ch經常收到這樣的問詢留言。

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瑞士的公民權法對於這樣的情況有明確規定。如果一個人在25歲(以前是22歲)之前既沒有在瑞士代表處登記；也沒有在瑞士公民身份登記冊上登記，就會喪失瑞士公民身份。

最近，瑞士的行政法院對一名在澳洲被收養的瑞士女性入籍案例的判決就涉及這一問題。然而瑞士相關法律並未明確規定怎樣才算在瑞士代表處進行了合法登記。

瑞士行政法院判決中寫道：「認可某人與瑞士的關聯，在實際操作中一般是比較通融的。」在有疑問的情況下，會假定瑞士國籍應該繼續生效。但過去，聯邦最高法院在處理這類問題時，會更加嚴格一些。

在20世紀早期，瑞士一直是典型的向外移民的國家，但很長一段時間，海外僑民被剝奪了在瑞士的政治參與權。直到1977年，居住在國外的瑞士國民才可以參與瑞士的全民投票。

不過，投票的資料必須到所在地區的瑞士選民登記處領取。從1992年起，那些在國外選民登記處登過記的瑞士公民才可以透過郵寄方式投票。

關於海外瑞士僑民是否還應該擁有在瑞士的發言權的話題一直在瑞士爭論不休。同樣，海外僑民在超過一定時間、或超過幾代人之後，是否還能將國籍傳給後人的討論也一直不絕於耳。

接下來會發生什麼事？

去年夏季提交的請願書目前尚未處理。瑞士議會國民院和聯邦院的相關委員會將陸續就此情願進行討論。瑞士政府機構雖然沒有義務處理或回覆這類請願書，但在實際中，請願書一般都會得到答覆。

針對“民主動議”瑞士將舉行全民公投，但不會在2025年。因此，圍繞公民權的討論將在瑞士繼續。

(編輯：Balz Rigendinger，編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校對：盧品妤)

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