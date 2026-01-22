消息人士：美国与丹麦将重新谈判格陵兰防务协议

afp_tickers

（法新社瑞士达沃斯22日电） 一名熟悉美国总统川普与北约秘书长吕特会谈情况的消息人士今天向法新社表示，美国与丹麦将重新谈判一项于1951年签署、涉及格陵兰的防务协议。

这名消息人士指出，欧洲盟友也将加强北极地区的安全部署；但强调，将美国在格陵兰（Greenland）的基地置于美国主权之下，并未列入讨论。

这名消息人士说：「1951年的协议将会重新谈判。」

这项防务协议于2004年更新，已赋予华盛顿扩大部队部署的自由，前提是必须在事前通知丹麦与格陵兰当局。

目前，美国在格陵兰仅设有一座基地─位于该岛西北部的皮图菲克太空基地（Pituffik Space Base），该基地是美国飞弹防御系统中的关键环节。

川普（Donald Trump）昨天在达沃斯（Davos）举行的世界经济论坛（World Economic Forum）期间与吕特（Mark Rutte）会谈，川普会后宣布已就格陵兰问题达成未来协议的框架，但所谓协议的具体内容仍相当模糊。

吕特今天表示，会谈中形成的一个「工作面向」是「确保中国与俄罗斯无法在经济或军事层面上进入格陵兰」。

川普扬言要取得格陵兰的言论已严重冲击北约（NATO），并使这个跨大西洋同盟陷入数十年来最严重的危机。

在川普以北极地区安全为由表达对格陵兰的企图后，一些欧洲国家主张北约应在北极地区启动一项任务，以加强该区域的安全。