涉图谋推翻2020大选 朱利安尼等人获川普赦免

（法新社华盛顿9日电） 美国司法部的赦免律师马丁今天宣布，总统川普已赦免多名自身政治盟友，其中包括曾任川普律师的前纽约市长朱利安尼，他们被指控试图推翻2020年总统大选结果。

马丁（Ed Martin）在社群媒体X平台公布一份列出70多人的赦免名单，包括曾担任川普（Donald Trump）律师的朱利安尼（Rudy Giuliani）和鲍尔（Sidney Powell），还有川普的前白宫幕僚长梅多斯（Mark Meadows），他们获得「全面、彻底且无条件」的赦免。

赦免名单上的人士卷入窜改亚利桑那州、乔治亚州、密西根州等激战州选举人名单的计画，这几州在2020年总统大选均由前美国总统拜登（Joe Biden）胜出。

这项计画获得川普及其盟友支持，并助长民众举行示威抗议，最终演变为2021年1月6日袭击国会山庄的暴动。

总统赦免仅适用于联邦起诉，不适用州或地方起诉。尽管这份4页的赦免令中没有人在联邦层级受到起诉，但赦免令可防止未来的当局起诉他们。

这批获赦免人士也包含献策阻止选举结果认证的律师伊斯特曼（John Eastman），以及长期担任川普顾问的艾普斯汀（Boris Epshteyn）。

川普一直坚称他有权赦免自己被控犯下的联邦罪行，但他尚未付诸实行。

在这份针对「与2020年总统大选相关」或「致力揭发选举舞弊」等行为的赦免令中，川普表示「本次赦免不适用美国总统」。