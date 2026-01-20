澳洲又有冲浪客遭鲨鱼咬伤 新南威尔斯州48小时内第4起

（法新社雪梨20日电） 澳洲有关当局表示，一名冲浪客今天遭一只鲨鱼咬伤，这是新南威尔斯州过去48小时内记录到的第4起鲨鱼袭击事件。

这名男子是在新南威尔斯州中北岸（Mid North Coast）冲浪时遭鲨鱼咬伤，有关当局认为他是遭一只公牛鲨（bull shark）攻击。

新南威尔斯州冲浪救生协会（Surf Life Saving New South Wales）表示，这名男子顺利逃脱，仅受到「轻伤」。这个水上安全机构在声明中说：「一名冲浪者通报看到一条鲨鱼，从水中上岸时发现下半身受伤。据报他身上的任何伤口都是轻微的。」

这名冲浪者是新州过去48小时内第4名遭鲨鱼攻击的人。昨天，有两人在雪梨北部海滩冲浪时遭鲨鱼攻击。在其中一起事件中，一名男子在曼里（Manly）冲浪时遭咬伤双腿，情况危急。

几个小时前，另有一名11岁男童在更北部海域冲浪时，遭鲨鱼咬断冲浪板，所幸毫发无伤地逃出。

雪梨北部所有海滩现在都关闭，直到另行通知。

18日下午，一名12岁男童在雪梨港湾（Sydney Harbour）游泳时受到重伤。

新南威尔斯州水警指挥官麦纳蒂（Joseph McNulty）警司表示：「警方赶到现场时，情况惨不忍睹。我们认为是类似公牛鲨的鲨鱼袭击那名男童的下肢。」他昨天向媒体表示：「那名男童目前正在与死神拔河。」

科学家表示，最近下起的大雨，吸引公牛鲨前往河流注入海洋的沿岸地区。

麦考瑞大学（Macquarie University）教授布朗（Culum Brown）说：「鲨鱼，尤其是公牛鲨，会因淡水涌入而聚集，以捕食鱼类和随河流漂浮下来的动物尸体。」

他说：「由于近期下起的惊人降雨量，遇到鲨鱼的风险很高。在水质变清澈之前，请避免下水。」1150120