澳洲总理访美将拜会川普 讨论矿产合作

afp_tickers

2 分钟

（法新社雪梨20日电） 澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天将在华盛顿会晤美国总统川普（Donald Trump），推销澳洲丰富的关键矿产资源，作为削弱中国对全球供应掌控的一项策略。

与此同时，艾班尼斯也希望获得川普对2021年一项协议的支持，该协议旨在提供澳洲核动力攻击潜舰。

民调显示，多数澳洲人对川普政府持负面观感，尽管澳洲仍仰赖美国来平衡中国在太平洋地区日益增强的军事影响力。

在白宫会谈前夕，澳洲正向美国推销自己是未来关键矿产的稳定来源，这些包括稀土元素──中国目前在全球供应中占据压倒性主导地位。

澳洲拥有锂、钴、锰以及稀土金属等矿产资源，这些材料广泛应用于半导体、国防设备、电动车及风力涡轮机等科技领域。

艾班尼斯表示，他期待与川普进行「积极且具建设性」的会谈。他在4月宣布，澳洲计划建立关键矿产战略储备，供应给包括美国在内的「重要伙伴」。

该储备旨在削弱中国对全球关键矿产生产的垄断。中国被控利用这项优势对贸易伙伴施压。

本月早些时候，川普曾威胁对中国祭出100%的关税，以反制中国最新的稀土出口限制。不过，他随后在社群媒体上表示「一切都会没事」，语气有所缓和。