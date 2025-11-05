澳洲16岁以下社群媒体禁令将上路 增列Reddit和Kick

afp_tickers

3 分钟

（法新社雪梨5日电） 澳洲针对16岁以下儿童及青少年的社群媒体禁令将于12月上路，坎培拉当局今天宣布，禁令范围将增列热门社群网站Reddit和串流平台Kick。

澳洲将于12月10日起强制脸书（Facebook）、Instagram及TikTok等社群媒体平台移除16岁以下用户，否则将处以最高4950万澳元（约新台币10亿元）的巨额罚款。

澳洲通讯部长威尔斯（Anika Wells）今天表示，新法规也将涵盖串流平台Kick和网路论坛Reddit。

威尔斯告诉媒体：「网路平台利用科技锁定儿少控制，令人不寒而栗。我们只是要求他们运用相同科技保障儿少上网安全。我们希望孩子们享有童年，也希望家长能安心。」

全球各地监管单位正苦于处理社群媒体带来的危害，因此外界高度关注澳洲的全面性限制措施是否奏效。理论上这项禁令是全球数一数二严格，但部分专家忧心新法恐怕仅具象徵意义。

目前Roblox、Discord及WhatsApp等平台尚未被禁止，串流网站Twitch则列入审查范围。不过威尔斯表示，被禁止的平台名单并非一成不变，未来可能调整。

澳洲电子安全委员葛兰特（Julie Inman Grant）表示，虽然年龄限制是防止社群媒体伤害的「有效解方」，但这并非一蹴可几。社群媒体业者过去曾形容法规「模糊」、「有问题」且「仓促」。

Kick发言人说：「澳洲仅占我们全球观众群的一小部分，但Kick在此创立，我们会继续支持本地创作者。」

「我们将持续就这些新规进行建设性沟通，以支持公平的结果：在保障网路安全的同时不损及隐私或限制推动澳洲创作者经济的创作自由。」

Kick近期在法国备受关注，一名46岁男子日前在他的频道连续马拉松直播12天，期间遭到其他参与者羞辱虐待，最终不幸身亡。