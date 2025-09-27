火烧国家资料中心 韩国总理为服务中断致歉

（法新社首尔27日电） 由于国家资料中心失火，造成包括邮局及紧急应变系统等数百项政府线上服务停摆，韩国国务总理金民锡今天出面致歉。

地方当局表示，位于大田市的国家资讯资源服务中心（National Information Resources Service）昨晚发生锂电池引发的火灾。该中心距首尔约150公里，负责托管国家重要的资讯系统。

韩国民众今天凌晨收到政府发送的多则紧急简讯，内容包括警告部分邮局线上服务因火灾而停摆，并提醒119仅能电话求助，无法用视讯或简讯。

金民锡说：「由于国家的关键资讯系统集中在单一设施中，灭火工作面临相当大的困难。」他补充说，火势已大致受到控制。

他还说：「民政事务的申请处理可能会延误，证件发放也可能受阻，给民众日常生活带来不便。对于这些不便，我向人民致以诚挚的歉意。」

内政部表示，截至27日上午，火灾已导致647项政府线上服务持续中断，包括行动身分认证系统、国家法律资讯中心网站，以及民众投诉请愿的官方平台。 内政部表示，火灾导致该设施的温度与湿度控制系统失效，引发伺服器过热的担忧，促使政府采取预防性措施，停止系统运作以保护其资讯系统。

2022年，韩国最大行动通讯软体KakaoTalk曾因资料中心失火，导致逾5000万用户遭遇大规模服务中断，促使公司道歉，并引起公众要求政府制定防范计画。