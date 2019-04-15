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烟瘾调查 警惕电子烟对学龄儿童的吸引力

为了保护未成年人免受电子烟的侵害，瑞士法律正在进行相应调整。

为了保护未成年人免受电子烟的侵害，瑞士法律正在进行相应调整。

(Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved.)

瑞士成瘾研究机构Addiction Switzerland对11000名11岁至15岁之间的瑞士学龄儿童进行了一项成瘾调查。结果表明，15岁的男孩里，半数人至少吸过一次电子烟，同龄女孩中这一比例则是三分之一，这一发现让该组织感到震惊。

这一比例比传统香烟的吸烟者还要高。在调查前的过去30天内，15岁男孩里有21%至少使用过一次电子烟，而在15岁女孩中的数据为13%。去年进行的成瘾调查(多语)外部链接首次包含了电子烟​​类别。 

Addiction Switzerland的主管Grégoire Vittoz在一项声明中表示：“吸电子烟不应该成为年轻人的正常消费行为。”为了保护未成年人免受这类新现象的影响，目前瑞士法律正在进行变更。

同时，Addiction Switzerland(多语)外部链接呼吁对这些产品的定价进行调整，并设置广告限制，以更好地保护儿童。该机构指出，尼古丁具有成瘾性，可以对年轻人的大脑发育造成损害。

图表
(swissinfo.ch)

与2014年的调查相比，大多数情况下，表示尝试过上瘾物的15岁人群数量稍有下降。

在2018年有10%的男孩和8%的女孩表示，他们每周至少吸一次传统香烟。而在 2014年，这两个比率分别为12%和9%。

此外，有大约11%的男孩和4%的女孩每周至少喝一次酒(2014年分别为10%和6%)。调查还发现，27%的男孩和17%的女孩曾经至少使用过一次非法大麻(2014年为30%和19%)。而有9%的男孩和5%的女孩尝试过CBD(大麻二酚)产品。

本次调查是国际“学龄儿童健康行为(英)外部链接”(HBSC)研究的一部分，这个研究是在世界卫生组织外部链接的支持下开展的。在瑞士进行的调查由瑞士联邦卫生局(英)外部链接和各州政府资助。这是HBSC第九次在瑞士进行该项研究。

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swissinfo.ch/mga

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